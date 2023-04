Meghalt az ABBA legendás gitárosa

A gyászhírt Wellander Facebook-oldalán jelentették be először.

Mérhetetlen szomorúsággal jelentjük be, hogy imádott Lassénk örökre elaludt

– írták a posztban a gitáros családtagjai, amelyben azt is részletezték, hogy a zenész még húsvétpénteken halt meg családja körében, egy gyors lefolyású rákos megbetegedés következtében.

A brit The Sun szerint Lasse Wellander 1974-ben kezdve gitározott az ABBA-nál, és nagy szerepe volt az együttes sikerében (annak ellenére is hogy nem volt a zenekar állandó tagja). A gitáros több mint 20 ABBA-dalban játszott, ezáltal a zenekar mind a nyolc albumán közreműködött.

Wellander gyakran turnézott is az együttessel, és a 2008-as Mamma Mia! című film betétdalának megalkotásában is közreműködött. 2021-ben pedig – amikor az ABBA négy állandó tagja ismét összeállt – ő is segített megalkotni az együttes 10 új dalát.

A zenekar is reagált a halálhírre

Az Abba hétfőn közleményben reagált Lasse Wellander halálának hírére, melyben azt írták:

Lasse kedves barát volt, vicces fickó és remek gitáros.

Mint írták, Wellander „a hangstúdióban a kreatív meglátásaival, a színpadon pedig sziklaszilárd gitárjátékával segítette az együttest. „Gyászoljuk tragikus, idő előtti halálát, és emlékezetünkben megőrizzük kedves szavait, humorérzékét, mosolygós arcát és zenei zsenialitását annak az embernek, aki ennyire fontos szerepet játszott az ABBA történetében.”

Nagyon hiányozni fog, sosem felejtjük el

– írták az Instagram-oldalukon is közzétett közleményben.