„Ha fönt lenne a drótkötél, már most visszamennék Pestről Budára!”

Ifj. Simet László világszáma, amikor 2023. április 15-én egy 40 méter magasságban kifeszített drótkötélen átkelt Budáról Pestre, még sokáig beszédtéma lesz. Nemcsak itthon, hanem világszerte is. A sokszoros jubileumon végrehajtott produkció főszereplője most nyilatkozott az Indexnek, és azt mondta: már most indulna visszafelé Pestről Budára – ha valaki kifeszítené a drótkötelet a Duna felett…