Parkinson-kórja van Richard Lewisnak, nem lép többet színpadra

Lewis a videóban elmondja, hogy két hete fejezte be a Curb Your Enthusiasm című sorozat idei évadát, amelynek főszereplője régi barátja, Larry David, és hozzáteszi, hogy továbbra is írni és színészkedni fog, amikor csak tud. Turnézni viszont nem fog többé − írta meg a Deadline.

Az elmúlt három és fél évben elég nehéz időszakot éltem át, és az emberek azt kérdezték, turnézom-e még. Valójában már három és fél évvel ezelőtt befejeztem. Így ötven év után a csúcson kell abbahagyni

− mondta.

Lewis elmondta, hogy azt kezdte észrevenni, hogy „kicsit merev a lába” és járás közben csoszog. „Elmentem egy neurológushoz, aki elvégezte rajtam a vizsgálatot, és Parkinson-kórt diagnosztizált. Ez körülbelül két évvel ezelőtt történt” − mondta. „De szerencsére későn kaptam meg, és azt mondják, hogy nagyon lassan fejlődik, ha egyáltalán, és megfelelő gyógyszereket szedek, úgyhogy minden rendben van.”

Csak azt akartam, hogy tudjátok, ez a helyzet. Befejeztem a stand upot, csak az írásra és a színészetre koncentrálok. Parkinson-kórban szenvedek, de orvosi kezelés alatt állok, és minden rendben van. Szeretem a feleségemet, szeretem a kiskutyámat, és szeretem az összes barátomat és rajongómat. És most már tudjátok, hol voltam az elmúlt három és fél évben. Isten áldjon meg titeket

− mondja a videó végén.