Véget ért egy korszak, Adele karaokét énekelt

A Late Late Show az USA egyik legismertebb műsora, melynek elengedhetetlen részét képzi a Carpool Karaoke. Utóbbit James Corden tette ismertté, aki most végleg visszavonul a műsortól. Utolsó útján megfordultak a szerepek, és a CBS televíziós csatorna székházába egyik közeli barátja, régi karaokés vendége fuvarozta el – aki nem volt más, mint az énekesnő Adele.

James Corden mókás formátuma közel egy évtizeden át forrt össze a Late Late Show nevével. Számtalan hírességet látott vendégül, rengeteg dalt énekelt el más előadókkal. A Rolling Stone magazin is beszámolt róla, hogy az ő ideje mint műsorvezető véget ért a CBS csatorna híres programjában. Utolsó Carpool Karaoke útján sofőrből utassá vált, őt vették fel és fuvarozták a stúdióba. A járművet ezúttal nem más vezette, mint maga Adele, akivel Corden jó barátságot ápol hosszú évek óta.

A közös emlékek és a barátság

Az énekesnő arról beszél az adásban, hogy legutolsó közös Carpool Karaoke-élményük 2015 decemberében volt. Mialatt elautóznak a stúdióba – azon túl, hogy előadnak jó pár dalt, köztük a Rolling In The Deepet is –, felidézik a legikonikusabb pillanatait a műsornak Stevie Wondertől Mariah Carey-ig.

A dalok között felcsendül az adásban Adele új albumának egyik népszerű dala, az I Drink Wine, melyet az énekesnő azután írt, hogy közel hat órán át beszélgettek Cordennel arról, miként is érez élete fontos dolgaival kapcsolatban. Erről úgy fogalmaz:

Ez volt az első év az életemben, amikor úgy éreztem, hogy felnőtt emberként kell felelősségre vonnom magam…

Adele arról is mesélt, hogy mennyire meghatározó élmény volt számára a közös vakáció Cordennel, aki szintén bizonytalan időszakát élte akkor:

Elgondolkodtatott, hogy mennyire bizonytalannak éreztem magam azért, mert te is bizonytalan voltál… Pár hétre rá elmentem a stúdióba, és megírtam ezt. Emlékszem, hogy felénekeltem a telefonomra, elküldtem neked, te meg azt felelted, »pont így éreztem«.

A hírességek világában nehéz valódi barátokra szert tenni, de Adele és Corden is úgy érezte, hogy az évek során a közöttük kialakult kötelék hihetetlenül erős lett. Nem véletlen, hogy az énekesnő vitte utolsó Carpool Karaoke-útjára a műsorvezetőt egy korszak lezárásaként.