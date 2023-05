Meghalt az ikonikus zenész, akit Bob Dylan is ritka tehetségnek nevezett

A művészt, aki olyan slágerekkel vált ismertté, mint az If You Could Read My Mind és a The Wreck of the Edmund Fitzgerald, hétfő este egy torontói kórházban érte a halál.

A Bob Dylan által „ritka tehetségnek” nevezett Lightfoot műveit több tucat előadó feldolgozta, köztük Elvis Presley, Barbra Streisand, Harry Belafonte, Johnny Cash és Anne Murray.

Gordon Lightfoot 13 éves volt, amikor megnyerte a torontói Massey Hallban megrendezett Kiwanis zenei fesztivál tehetségkutató versenyét. 18 évesen az Egyesült Államokba indult, hogy zenét tanuljon.

Az énekes-dalszerző az 1970-es évek közepén nagy népszerűségnek örvendett, akkortájt a Sundown című kislemeze és albuma is a Billboard-listák élére került, ami az első és egyetlen ilyen alkalom volt – írja a The Guardian.