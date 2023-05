Szulák Andrea: Tisztességes közkatona vagyok, nem izélem meg a parancsot

Én itthon akartam világsztár lenni. Nekem itthon tapsoljanak, az a valami!

– mondja Szulák Andrea, majd hozzá is teszi, hogy itthon mindent meg is kapott. Mindezek ellenére fontosnak tartja elmondani, hogy a művészek kiszolgáltatott helyzetben vannak. Szerinte a válasz erre nem az, hogy minden utca zenészt el kell kezdeni támogatni, de ha nem adunk pénzt, akkor kultúra sem lesz. A művészek ugyanis a tehetségüket állítják a kultúra szolgálatába, éppen ezért

művészeti mecenatúra nélkül nincsen művészet sem.

Minden a Sunday Brunch adásában

Szulák Andrea önmagáról ezt mondja: „Tisztességes közkatona vagyok, nem izélem meg a parancsot, mert akkor szaporodik″, ám azt is megjegyzi, hogy ő soha nem politizál, ahhoz ugyanis nem tartja magát elég dörzsöltnek. Mint fogalmaz: „nem is tudom, kik vannak pozíciókban, mert mire a nevüket megtanulnám, már nincsenek is ott. Én egy kalandornő vagyok, aki szereti a jazzt, a popzenét, de még színházat is.″

(Borítókép: Csiby Gergely és Szulák Andrea. Fotó: Papajcsik Péter / Index)