Alagút köti össze az Operát a most átadott üzemházzal

Nem véletlenül 2023. május 9-én avatták fel a Hajós utcai Simándy épületet, a 20. század legjelentősebb magyar férfi operaénekese, Simándy József ugyanis – még énekkari művészként – éppen nyolcvan éve, 1943. május 9-én, A cigánybáró című nagyoperett vasárnapi matiné-előadásán énekelte első operaházi szerepét az Andrássy úti Ybl-palota színpadán.

A karizmatikus művészről elnevezett, az utóbbi években belülről újjáépített, Hajós utcai üzemház átadását órára pontosan az első fellépés jubileumához igazították: ünnepi külsőségek között, Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár, a Simándy család képviselői és Ókovács Szilveszter főigazgató jelenlétében vette fel az épületet a Kossuth-díjas tenorista, a Bánk bán és sok más hős emlékezetes életre keltőjének nevét.

Alagút az Opera és az üzemház között

Az Operaház Hajós utcai művészbejárójával szemközt álló, 13 szintes, csaknem ötezer négyzetméteres hasznos területű épület az Operaház 1980–1984-es felújításának közvetlen előzményeként, Siklós Mária tervei nyomán létesült 1979-ben.

Az építészeti nívódíjjal kitüntetett, az Operaházzal alagúton is összekötött épületbe költözött ekkor az irodai adminisztráció jelentős része,

a férfi-női varrodák, ide kerültek a színpadi műszak és az üzemeltetés öltözői, raktárai, itt jöttek létre az Operaház Zenekarának, Énekkarának és Gyermekkarának próbatermei, valamint itt alakítottak ki házi színpadot. Szintén az épületben kapott helyet az Operaház gépészetének jelentős része, így az Ybl-palotát ellátó kazánház is.

Az üzemház a 2010-es évekre korszerűtlenné vált, gépészete elavult, azbeszttartalmú szigetelését el kellett távolítani, így szükségessé vált az üzemház átfogó felújítása is. Az átalakítás első fázisa a Városliget Zrt. által alapított Opera Vagyonkezelő Kft. beruházásában, a Laki Épületszobrász Kft. kivitelezésében valósult meg 2023 március végéig.

Kivilágított szobor

A most átadott Simándy épület földszintjén hatalmas portálüvegek mögött tágas előtér jött létre, itt kapott helyet a nagy tenorista fejszobra, Kelemen Kristóf alkotása és a nyolcvan évvel ezelőtti előadás plakátja is.

A SZOBROT LÁMPÁK VILÁGÍTJÁK MEG ÚGY, HOGY AZ ÉPÜLET ELŐTT ELSÉTÁLÓK ÉJJEL IS LÁTHATJÁK A NAGY ÜVEGPORTÁLON KERESZTÜL.

Az első három emeleten a mai kor igényeinek megfelelő, modern irodai környezetet alakítottak ki az adminisztráció számára, emellett energetikai és hőtechnikai szempontból a napjainkban elérhető legkorszerűbbet építették be. A Hajós utca alatt húzódó, az Operaház pincéjébe tartó közműalagutat – amely a dolgozók közlekedésére is alkalmas –, illetve a föld alatti raktárakat is felújították. A tetőterasz az Operaház 160 fős énekkara számára biztosít majd friss levegőt a hosszú próbák szüneteiben.

A Simándy épület fennmaradó két szintjének (4., 6.) felújítását – a költségek növekedése okozta forráshiány miatt – a Magyar Állami Operaház 2023 végéig önerőből, illetve mecenatúraprogramja keretében tervezi befejezni. Összességében a Hajós utcai Simándy épület a teljes befejezéséig mintegy nettó 3,2 milliárd Ft közpénzt használt fel.