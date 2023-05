Az elmúlt időszakban reflektorfényt kapó Opera főigazgató-választása mellett kissé árnyékban maradt a Ludwig Múzeum igazgatói pályázata, amely szintén finisbe érkezett. A kortárs művészeti intézmény székéért folyó harc korábban is érdekesnek bizonyult, és úgy tűnik, most is nagy harc zajlik a háttérben. A Kulturális és Innovációs Minisztérium által felkért bizottság 2023. április 8-án meghallgatta azokat a jelölteket, akik a Ludwig Múzeum igazgatói posztjára pályáznak. A bizottsági meghallgatást követően Csák János kulturális és innovációs miniszter akár már pénteken eldönti, szerinte ki lenne a legalkalmasabb a főigazgatói posztra.