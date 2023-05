Csepregi Éva: Caramel a kedvenc férfi előadóm, nagyszerű ember

Fantasztikus énekművész, nagyon szimpatikus, többször láttam őt, még zsűriben is, nagyszerű ember. A Neoton Família legendás énekese, Csepregi Éva ezt válaszolta a Sunday Brunch műsorában, amikor azt kérdeztük tőle, ki a kedvenc férfi előadója.

Bár sokan a Neoton Família énekesnőjeként ismerik, Csepregi Éva évtizedek óta másféle színpadon is megmutatja tehetségét.

Egyik szenvedélyem a színjátszás, a másik a tánc

– mondja lelkesen, és elárulja, hogy ha ma volna fiatal, szívesen tanulná egyetemi keretek között a színművészetet. A színházrajongók így is számtalan darabban láthatták őt (például: Hyppolit, a lakáj; A kaktusz virága; Vidám kísértet), s bár 2024. január 6-án életműkoncertre készül a Papp Pászló Budapest Arénában, most is az országot járja mint Gabrielle, Neil Simon Különterem (avagy vágytól asztalig) című színdarabjában. Az előadáson partnere Hegyi Barbara, Tornyi Ildikó/Pikali Gerda, Bozsó Péter, Szakács Tibor, Kerekes József.

Abba és Benny

Csepregi Éva azt is elárulja, hogy ha lehetősége volna valakit meghívni bármelyik koncertjére, akkor az Benny Andersson lenne, az ABBA együttes alapítója. És nemcsak azért, mert a svéd zeneszerző példakép, hanem mert Csepregi Éva is számos ABBA-dalt énekelt már, és voltak idők, amikor a dalok hangzásvilága miatt sokan a Neoton Famíliára is úgy tekintettek, mint a keleti tömb ABBA együttesére.

A magyar énekesnő amúgy hisz abban, hogy a csillagokban minden sorsot megírtak már, azt is, kinek hogyan alakul az élete – s ha innen nézzük, de ez szigorúan csak külső meglátás, még az is lehet, hogy az életműkoncertre Benny is beugrik.

Igaz, ehhez azért a csillagok megfelelő együttállására is szükség volna.

Az pedig, hogy Csepregi Éva januári életműkoncertjén Caramel is ott lesz-e, idővel kiderül.

