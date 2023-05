Gyerekek veszik birtokba a Hajógyári-szigetet júniusban

Igazi fesztiválhangulatban ünnepelhetik a vakáció kezdetét szüleikkel a gyerekek a Hajógyári-szigeten. A június 16-án startoló Gyerek Szigeten Halász Judittal indul a mulatság, a hétvége folyamán pedig – a megannyi program mellett – az Apacuka és Gryllus Vilmos is a húrok közé csap a Nagyszínpadon.

Az előadásokon túl érdemes bejárni az egész szigetet, ahol igazán izgalmas és mesés helyszínek várják a gyerkőcöket.

Kukutyinban – zabhegyezés helyett – régi mesterségekkel ismerkedhetnek meg: itt él és sürög-forog a takács, a csizmadia, a mézesbábos, a kalapos és még megannyi mester, akinek a cégérét elvitte egy hatalmas szélvihar, és csakis a gyerekek segítségével tűzhetik ki azokat ismét ajtajuk fölé.

Aki a falusi élet mellet a vidék állataival is megismerkedne, azt várja az Állatsimogató, a Kézműves Palotában pedig az alkotókedvűek találhatnak remek elfoglaltságokat.

A Gyerek Paradicsomban a környezettudatosság kerül a középpontba, így lehet majd kertészkedni, fűszerekkel és madarakkal ismerkedni, de a sziget élővilágát is bemutatják majd egy természetjáró séta alatt. Emellett a nemzetközi Duna-napon a híres nagy folyónk élővilágát ismerhetjük meg.

Aki aktívabb programra vágyik, annak a Karamella Cirkuszvilágában a helye, ahol akár artista diplomát is szerezhetnek a résztvevők, de érdemes megkeresni a Generali Gyerek Sziget visszatérő nagy kedvencét, a Négy Évszak Óriás Ugrálóvárat is.

A szervezők a legkisebbek számára is készülnek helyszínnel, a Babajátszóházban a pelenkázótól a fejlesztőprogramokon át tanácsadással is várják a 0-tól 2 éves korosztályt.