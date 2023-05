Átadták a IX. Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Filmfesztivál díjait

Körülöttünk a világ tele van sziszifuszi feladatot végző élőlényekkel, munkájuk emberi léptékkel szinte reménytelen, sokszor alig van látszata, mégis szorgalmasan teszik a dolgukat, mert van egy lényeges különbség köztük és a követ görgető tragikus hős között: ők célba érnek – fogalmazott a méhek világnapja kapcsán Áder János.

A fesztivál 2015-ben nagy ambíciókkal tematikus szemlének indult, ahol csupa olyan filmet lehetett bemutatni, aminek a témája, főszereplője, ihletője a természet, a környezetünkkel való együttélés, szépség és gondok, harmónia és küzdelem – idézte fel, hozzátéve, hogy ilyen filmet csak az készít, aki szerelmes a témájába, akinek az alkotás egyben küldetés is.

A filmszemlén bemutatott művek, az ifjúsági fotópályázat munkái idén is éppoly sokfélék, mint a természet maga – folytatta –, de egy valamiben most is közösek: az alkotók szinte mindig a hozzájuk legközelebb álló témákat választották, nemcsak lélekben, hanem a valóságban is.

Az alapítvány kuratóriumi elnöke kiemelte azt is, hogy az elmúlt kilenc évben a benevezett filmek száma, a kísérő programok gazdagsága megteremtette a maga közösségét és közönségét.

A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány által kezdeményezett IX. Nemzetközi Természet-és Környezetvédelmi Filmfesztivál pénteken kezdődött és vasárnapig tart. A fesztiválra mintegy 1260 filmet neveztek a nagyvilágból, az előválogatást követően pedig 50 produkció versenyzett az elismerésekért. A filmfesztiválon két szekció három-három kategóriájában osztottak ki első helyezést.

Kaktusz Hotel

A Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi szekcióban az egész estés természetfilmek első helyezettje Yann Sochaczewski Kaktusz Hotel című alkotása lett; a rövidfilmek versenyében Jitse de Graaf és Martijn Kramer Véres hagyomány – Egyetértünk, hogy nem értünk egyet című munkája kapott elismerést, a rajz- és animációs film kategóriájában pedig Keila Cepeda Chimborazo című filmje lett a nyertes.

A Kárpát-medence Természeti Értékei szekció hosszúfilmes kategóriájában Szendőfi Balázs Volt egyszer egy vadvízország című alkotása kapta az első helyezést; a rövidfilmek között Drexler Szilárd Balatoni bebírók – inváziós fajok a tó vízrendszerében című alkotása lett az első, míg a Third Eye amatőrfilmes kategóriában E. Kemal Mert Az emberiség tanúja című produkciója bizonyult a legjobbnak.

Az ünnepi eseményen számos különdíjat is átadtak, köztük a Kék Bolygó díjat és a szintén a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány által felajánlott Víz-hangok különdíjat, melyet Áder Jánostól vehettek át a győztesek. Az előbbit a Fehér Zoltán rendezte Rejtett világ: a vadvizek története című hazai produkció nyerte el, az utóbbit Dejan Andonov A turizmus árnyoldala című filmje kapta.

Hagyományosan átadták a Rockenbauer Pál emlékdíjat is, melyet az idén Szendőfi Balázs vehetett át, továbbá kiosztották a Diákfotó pályázat díjait is.

A 2015 óta megrendezésre kerülő Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Filmfesztivál az ország és a régió egyik legnagyobb, környezetvédelemhez és természetfilmekhez kapcsolódó tematikus rendezvénye. A fesztivál idei tematikája a „VÍZ-HANGOK”, az ez évi eseménysorozat fókuszában a víz és a vizes élőhelyek világa áll.