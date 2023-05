Meghalt a Metal Church dobosa

Arrington halálhírét a Metal Church tette közzé hivatalos Facebook-oldalán.

Kirk Arrington három különálló etapban volt a Metal Church tagja: először 1982-től 1995-ig, majd 1998-től 1999-ig és végül és 2000 és 2006 között. Utoljára súlyos cukorbetegsége miatt kellett távoznia a zenekarból.

A legelső, 1983-as demótól a The Weight Of The World című 2004-es lemezig mindegyiken őt hallhatjuk dobolni – írja a BraveWords.