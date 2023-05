Igazi szupersztár érkezik a Magyar Zene Házába

Laurie Anderson, az avantgárd popzene egyik legnagyobb alakja a Magyar Zene Házában ad koncertet 2023. június 13-án. A SexMob nevű jazz-funk zenekar kíséretében zajló júniusi európai turné a LET X = X címet viseli, a műsor zenei anyaga a bemutatkozó nagylemez, az 1982-es Big Science anyagától a legújabb szerzeményekig terjed.

Aki ott volt 1990. december 11-én Laurie Anderson koncertjén a Budapest Sportcsarnokban, az már láthatta, milyen szuggesztív előadóművészről van szó. Ezt 2023. június 13-án, a Magyar Zene Házában is megtapasztalhatjuk – ez lesz a legkisebb, legintimebb koncerthelyszín a mostani európai turnéján, így igazán közelről láthatjuk a lehengerlő stílusát.

Laurie Anderson úttörő, nagy hatású zeneszerző, énekes, író, rendező, képzőművész, aki a hetvenes évek óta a zene, a színház, a technológia és az egyéb művészeti ágak összekapcsolásával alkot kiemelkedőt. A LET X = X című turnéja Magyarországra is eljut, a Magyar Zene Házában régi és új műveivel lép fel.

A legendás bemutatkozó album, a Big Science dalaitól a legfrissebb szerzeményeiig terjedő műsor az avantgárd színházat és a popzenét összekötő előadás lesz,

de az is különlegessége az estnek, hogy a SexMob nevű, szintén New York-i avant jazz-funk zenekar kíséri a színpadon. Így még biztosan nem láthattuk az egyik legfontosabb dal- és zeneszerző-szövegírót. Sőt, alighanem olyan intim közelségből sem, ahogyan erre a Magyar Zene Házában lehetőség nyílik.

Fotó: Magyar Zene Háza Laurie Anderson

A Big Science-től a legfrissebb felvételekig

Laurie Anderson, a New York-i avantgárd színtér egyik legjelentősebb képviselője – saját meghatározása szerint „mesemondó” – 2023 júniusában tér vissza Európába, egy kifinomult és elsöprő erejű előadással. A Let X = X turnén történeteket, multimédiás elemeket és zenei kísérletezést házasít a Steven Bernstein trombitás vezette New York-i SexMob zenekar kíséretében.

Ebben az új műsorban a művésznő a Big Science (1982) című remekművét záró Let X = X című dala köré építi a boldogsággal teli előadást, amelynek során az avantgárd színház és a popzene találkozik.

A Big Science (1982), a Mister Heartbreak (1984), a Home Of The Brave (1986), a Strange Angels (1989), a Bright Red (1994), a Life On A String (2001), a Homeland (2010) vagy a 2018-as, Kronos Quartettel közös Landfall csak néhány Laurie Anderson remekművei közül.