Úgy láthatjuk Petőfit, ahogy eddig még sosem

A nemzet művészének tavaly megválasztott Zsuráfszky Zoltán Kossuth-díjas táncművész, koreográfus évek óta szeretett volna Petőfiről darabot készíteni, erre idén kínálkozott a legmegfelelőbb alkalom, amikor a költő születésének 200. évfordulóját ünnepeljük – írja a Magyar Nemzeti Táncegyüttes közleménye. A táncelőadás a művészházaspár, Zs. Vincze Zsuzsa érdemes művész és Zsuráfszky Zoltán közös rendezése, alkotása.

Nem született még magyar költő, aki több ihletet merített volna a népköltészetből, mint Petőfi Sándor, és nem volt rajta kívül más poéta, akinek a munkássága nagyobb hatással lett volna a magyar folklórra, a magyar néplélekre.

Petőfi és a népi kultúra, a népdal, a népzene s vele együtt a néptánc szinte összeforrt.

Ennek a találkozásnak a legszebb és legérdekesebb pillanatait kívánja felvillantani a költő életét bemutató tánc-szín-játék, vagyis a prózai szövegekkel, zenével és tánccal kiegészített tánckoreográfia.

Száz táncos a színpadon

A 22 táncospárból és a hat-nyolc fős zenekarból álló Magyar Nemzeti Táncegyüttes budapesti és szegedi gyermek- és felnőtt amatőr táncosokkal kiegészülve lép a színpadra a Nemzeti összetartozás napján, több mint százan fogják táncukkal elkápráztatni a közönséget a Margitszigeten.

A táncegyüttes a néptánc és népzene nyelvén mutatja be a 200 évvel ezelőtt született géniusz életének vidám epizódjait, népdalokká folklorizálódott verseit, valamint a romantika korának legszebb táncait. A diákévek csínytevései, pajkos szerelmek, bordalok, sőt néhány mesebeli hős is megelevenedik emlékezetes költeményeiből, a Helység kalapácsából és a János vitézből, valamint megismerhetjük a Pilvax kávéház eseményeit is.

Nem maradnak ki a belső vívódások, az igaz szerelem, a küzdelmek, a csaták és végül az 1848-as szabadságharc és forradalom szomorú bukása sem,

mindez látványos, színes és szórakoztató táncjátékban elmesélve.

A Petőfi-emlékévben bemutatott produkciót novemberben a Müpában is megtekinthetik az érdeklődők.

