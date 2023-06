Torokszorító, sírós-nevetős történet a nyugati határon

Franciaországon, Párizson kívül most először látható Laeticia Colombani Miért éppen kivi? című színdarabja. Ha valakinek ismerősen cseng az író neve, nem véletlen: ő rendezte például a Szeretni bolondulásig című filmet (2003), melynek forgatókönyvét is részben ő írta, (az ugyanezen a címen futó dalt Szécsi Pál énekli, igaz, azt Fényes Szabolcs – Szenes Iván párosnak köszönhetjük).

Ez a történet azonban, bár a maga nemében alapvetően romantikus, erős társadalmi és emberi dráma. Olyannyira az, hogy egyszerre lehet rajta nevetni és sírni is – utóbbit, mondjuk, inkább a végén –, ám csak azért, mert emberi, őszinte és az esendőséget kíméletlenül szemünk elé táró vallomás.

Éppen a pandémia mutatta meg az elmagányosodás igazi árnyoldalát. Azt, hogy a magukra maradottak magánya sokkal fájóbb és lélekbe maróbb annál, mint azt eddig bárki gondolta volna. Erre még az is csak akkor ébred rá, amikor már nyakig benne van a hiányban, a szeretetlenségben, az érintés nélküli hétköznapokban, a félelemben, hogy innentől kezdve már nem marad más, csak a zokogás, a véget nem érő önsajnálat, valamint a vágy a feledésre. És vannak pillanatok, amikor azt sem számít, ha az emlékek velünk együtt múlnak el.

Erre a valóságra épül a rengeteg humorral átszőtt színdarab (dramaturg: Karácsony Ágnes), melyet a budapesti Rózsavölgyi Szalon és a Kőszegi Várszínház állít színpadra. A közös produkcióval indul Kőszegen 2023. július 13-án a Köz-Játék Fesztivál, amely színházi ünnep a már jelenleg is zajló nyári szabadtéri színházi előadások sorozatában. Az Index a Miért pont kivi? budapesti olvasópróbáján járt.

Az előadást a dunaújvárosi Bartók Színház Jászai Mari-díjas igazgatója, Őze Áron rendezi. A négyszereplős színdarabban a főhős, Bernabé Leroux szerepében az Aese- és Jászai Mari-díjas Schneider Zoltán és a Déryné- és Jászai Mari-díjas, Psota Irén-díjas Takács Katalin (ő Mademoiselle Payne, a pszichológus) látható. A két fiatal szerepében a Besúgó című filmből is jól ismert Varga Ádám (ő a főhős fia, Benoit), valamint a még egyetemi hallgató Kiss Anna Gizella (ő a titokzatos lány, Lily) lép színpadra.

A bonyodalmak akkor kezdődnek, amikor Bernabé Leroux ráébred, hogy a hűtőjéből eltűnt a kivis joghurt.

Erről most többet még nem érdemes írni, csak annyit, hogy a Rózsavölgyi Szalonban jó hangulatban indult meg a próbafolyamat. Minderről Takács Kati így vall:

Varga Ádám:

Kőszeg az otthonom, a szülővárosom, 19 éven keresztül éltem itt, idejártam általános iskolába, gimnáziumba, a Jurisichba. És hát eltelt most már 14 év, hogy nem lakom ott, és most végre hazatérek ezzel az előadással. A hazatérés nagyon fontos nekem, és épp ezért nagy felelősség is számomra fellépni Kőszegen. Extra érzelmi töltetet jelent nekem, hogy most otthon lesz egy bemutatóm, ott lesz a családom, ott lesznek a nagyszüleim, a barátaim, a nézőtér jó része ismerni fog személyesen. Azért ritkán játszik az ember ilyen környezetben.