Kifakadt a költő, kevesli a díjakat, miközben mások bezzeg...

A Demján Sándor és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége által alapított Prima Primissima Díj 2007-ben a fiatal, harminc év alatti tehetségeknek szánt Junior Prima Díjjal egészült ki. Az egyes önálló kategóriák mecénási feladatait azóta társalapítók látják el. Ma a Magyar Fejlesztési Bank a tudomány, az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. a zene, a Docler Holding Kft. a népművészet, a KAVOSZ Zrt. a sajtó, a Takarékbank pedig a színház-, film- és táncművészet díjait finanszírozza – így kezdődik Fehér Renátó költő legutóbbi Facebook posztja.

– fogalmazott. Hozzátette, hogy a fiatal magyar irodalom díjazásához Erwin Schaeffer magyar származású kanadai üzletember csatlakozott társalapítóként.





Fehér Renátónak fogalma sincs, hogy az elmúlt tizenöt évben történt-e bármilyen próbálkozás a magyar irodalmi közélet részéről feltámasztani a kategóriát.

Megjegyezte, hogy „a zeneművészeti kategóriában mindenesetre tizenöt év alatt a Junior Prima Díjat százötven művész kapta meg. (...) Mostohán kezelt kategória viszont például a magyar építészet és építőművészet, melyet 2012 óta nem adtak át, addig viszont közel ötvenen érdemelték ki. Az irodalomhoz hasonlóan számkivetett a képzőművészet, szintén csak 2008-ban adták át, ugyanúgy tíz díjazott kapta meg, Peter Munk magyar származású kanadai üzletember volt a társalapító.

A Hévíz főszerkesztője szerint a további statisztikához érdemes a Junior Prima Wikipédia-oldalán csemegézni. Ugyaninnen tudható, hogy a díjazottak nettó 2 millió forint pénzjutalomban részesülnek. „A Prima Primissima Díj legfőbb erénye, hogy független a hatalomtól, kormányoktól és a napi pártpolitikától” – idézte a Litera 2008 novemberében a díj sajtóközleményét. „A Prima Primissima Díj előnye, ellentétben a sokkal merevebb, hierarchikusabb és nehézkesebb állami díjakkal, díjazással, hogy rugalmasan képes alkalmazkodni a változó igényekhez”.

Az idézet így folytatódik: „Ám ezek tanulságai (amennyiben akadnak egyáltalán ilyenek) végül nem mutatnak messzebb egyéni megküzdési/beismerési stratégiáknál. Mindenki fájóan egyedül marad. Aztán legközelebb kezdődik mindez elölről.″

Fehér úgy folytatta: „Rosszkedvünk hosszú telében legfeljebb a nagyvállalati mecenatúra szokott amolyan varázsigeként felmerülni. Éhes irodalmár azzal álmodik. Mintha tehát mégis lenne szaga a pénznek. Mintha a művészeti termelés jellegének meghatározásában a nagyvonalú piaci szereplővel kapcsolatban kevesebb lenne az aggodalom, mint amennyire megvan akkor, ha az állam finanszíroz.

A kultúratámogató nagyvállalati vagyon tehát az irodalmi mezőben sokak számára deus ex machinaként, baráti segítségnyújtásként testesül meg. Szépen beszéljünk vele, csak kérni kell, tenni egy kézmozdítást, talán udvariasság kérdése az egész – fogalmazott.

De hiába, hisz mérsékelt a befektetési hajlandóság, úgyhogy végül mégis ugyanoda, a kicsit sárga, kicsit savanyú Nemzeti Kulturális Alaphoz pályázna a piacfetisiszta és a rendszerkritikus irodalmár is harminc éve. Persze csak addig, amíg marad még valami az NKA-ból egyáltalán. Ugyanakkor a potenciális finanszírozóról, a nagyvállalati szektorról – melynek jelentős része lett a NER-korszakban függővé téve a közpénz jellegét vesztő közvagyontól – azt állítani, hogy érintetlen az úgynevezett politikaitól, mérgező naivitás.

Fehér szerint itt érdemes felidézni Vilmányi Benett 2022-es esetét, aki személyes nézeteire hivatkozva nem vette át a Junior Prima Díjat színházi kategóriában, mert az átadó előtt azt kérték tőle a szervezők, hogy ne politizáljon a köszönőbeszédében – ahogy az Index is megírta.

„Tiltakozása nem általában a Junior Prima Díjnak szólt, nem a zsűri névsorát vagy valamely döntését kifogásolta. A szervezői »kérés« volt eleve értelmezhetetlen, hiszen a nyilvánosság: politika. Ezzel az erővel azt is kérhették volna Vilmányitól, hogy beszéde alatt hagyja figyelmen kívül a gravitációt. A »ne politizálj!« egy politikai állásfoglalás, ebben az alapállásban pedig Vilmányi Benett nem osztozott. A döntését, elvi vállalását és a lemondását (!) nagyrabecsüléssel, sőt egyetértéssel nyugtázhatjuk akkor is, ha nem tekintjük kötelező érvényűnek a kategória, az adott év vagy a Junior Prima valaha volt összes díjazottjára nézvést„ – vélekedett.

Mégis, a Junior Prima Díj irodalom kategóriája évente tíz fiatal, harminc alatti magyar irodalmárt tehermentesíthetne a jelenleg kikerülhetetlennek tűnő irodalomfinanszírozási dilemmák alól, még ha persze joggal teremtene is új és más dilemmákat. (Irodalmárt mondok, mert kritikusokra, műfordítókra, esszéistákra, szerkesztőkre is gondolok, ahogy azokra a kollégákra is, akik nem a legszűkebb értelemben vett szépirodalmat művelik, hanem például non-fictiont írnak arról a társadalmi-politikai valóságról, amelyben élünk.)