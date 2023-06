Rost Andrea nem írja alá az Operaház által felkínált szerződést

Rost Andrea operaénekes a Facebookon közölte, hogy a Magyar Állami Operaház által a 2023/24-es színházi szezonra ajánlott szerződését nem írja alá.

– írta. Megjegyezte, hogy némi mérlegelés után fájó szívvel hozta meg ezt a számára nehéz döntést.

– hangsúlyozta a művésznő.

Rost hozzátette, hogy a közönség nyáron vidéki fesztiválokon találkozhat vele. A VeszprémFest keretében számos produkcióban, valamint a Győri Filharmonikusokkal tartandó áriaestén a Fertőrákosi Barlangszínházban is láthatják.





Ahogy korábban megírtuk, Rost Andrea is elindult a Magyar Állami Operaház főigazgatói székéért. A bejelentését stílusosan az Aria Hotelben tartotta egy szűk körű háttérbeszélgetésen, amelyen csapatával közösen ismertette a főigazgatói pályázatában foglalt elképzeléseket. A Magyar Állami Operaház élén sztárokat épített volna, és újra visszahozta volna a társulati formát, mert ez kell ahhoz, hogy mindenki a tudása legjavát nyújtsa.



A pályázatokat elbíráló szakmai bizottság – információink szerint – egyhangúlag, maximális szavazattal Kesselyák Gergelyt találta a legalkalmasabbnak a pozícióra, és az ajánlást ismertette Csák János kulturális és innovációs miniszterrel. Ezek után a tárcavezető a Facebookon jelentette be, hogy Ókovács Szilveszter marad az Operaház főigazgatója. A bizottsági ajánlást a minisztérium nem hozta nyilvánosságra, ahogy azt sem, hogy ha javaslatukkal ellentétes döntés született, akkor azt mivel indokolják.



A bejelentést követően Ókovács Szilveszter az Index Kibeszélő extra című műsorának vendége volt, ahol a többi pályázóra vonatkozó kérdésünkre ezt mondta: „mindenkivel lesz közös munka, nincs senki kitiltva az Operaházból”.

Majd fordult a kocka. Koncepcióváltásra hivatkozva azonnali hatállyal felmondta Kesselyák Gergely határozatlan idejű első karmesteri szerződését Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház régi-új főigazgatója.

A nemrégiben meghirdetett évadban Kesselyák Gergely nevével 31 előadás szerepel, ebből maradt meg olyan minimális előadásszám, amire valóban azt lehet mondani, hogy van közös munka, és Kesselyák nincs kitiltva a házból. A hírrel kapcsolatban kerestük Kesselyák Gergelyt, ő azonban nem kívánt nyilatkozni.

Ókovács Szilveszter a Mandiner című lapon keresztül üzent cikkünk megjelenése után, amit változtatás nélkül közlünk.

Ha egy négyszemközt tartott tegnap délutáni bizalmas operaházi beszélgetésről hír jelenik meg másnap délelőtt az Indexen, akkor most már valóban érteni vélem, ki, kinek miért és milyen sebességgel vitt ki eddig is mindent innen. Kesselyák Gergely 2016 februárjától működött az Opera első karmestereként, az utolsó 50 esztendő leghosszabb első karmesteri periódusát vitte. Akkor pályázat nélkül kértem fel a tisztségre, most, hét és fél évvel később, egy új ciklus kezdetén ugyanígy kérek fel másik karmestert. Ezt a bizottsági meghallgatáson is elmondtam, 2023 áprilisában, tizenegy tanúm van rá, és akkor még senki sem tudhatta az eredményt. Bevett gyakorlat ez: új kormány, (részben) új miniszterek. Kesselyák karnagy úr újra vendégkarmester lesz emelt honoráriumért, amennyiben aláírja az ajánlatot: két produkciót vezényelne az Erkel Színházban és az Operaházban.

A magam részéről szeretném, ha aláírná, karmesteri tudására számítunk, mert ez egy szakmai kérdés, de ahhoz vissza kell jönnie az Index irodáiból. Az ügy nyilvános része ezzel részemről lezárva, az újságírókat szeretettel várjuk előadásainkon