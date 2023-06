Halálos fenyegetéseket kapott turnéja előtt a világ egyik legismertebb humoristája

Gervais csapata teljes biztonsági felülvizsgálatot rendelt el a humorista Armageddon című brit turnéja előtt, amely szerdán kezdődik Cardiffban – írja a The Sun.

A 61 éves komikus olyan sikeres televíziós műsorok társalkotója, mint a The Office és az After Life, (Mögöttem az élet) amellyel bebizonyította, hogy olyan komoly dolgokról is képes szórakoztatóan kommunikálni, mint például a gyász.

Egy forrás a lapnak elmondta, a sztár tudomására hozták, hogy fenyegetik az életét, többek között nyugtalanító levelek formájában.

Ricky nagyon is tisztában van a veszélyekkel, és bármilyen fokú biztonságot megengedhet magának, ezért úgy gondolta, hogy ez nem volt kérdéses

– tették hozzá.

A lap szerint legalább egy fenyegetés a Netflix SuperNature című különkiadásában tett megjegyzéseire utalt, amelyeket az LMBTQ+ aktivisták „transzellenesnek” minősítettek, ettől függetlenül óriási nézettséget generált.

Támadtak már fegyverrel humoristára fellépés közben

Tavaly májusban Dave Chappelle A Netflix is A Joke Festivalon szerepelt éppen, amikor egy fegyveres néző rátámadt. Az elkövetőt sikerült hamar leszerelni.

Szerencsére a hírek szerint a fegyver csak utánzat volt, így az ijedtségen kívül mindenki könnyebb sérülésekkel megúszta, azonban mindez csak az azonnal Chappelle segítségére siető biztonságiaknak és kollégáknak volt köszönhető.