Meghalt Glenda Jackson kétszeres Oscar-díjas színésznő. 87 éves volt.

Jackson az 1970-es években vált nemzetközi sztárrá, Oscar-díjat nyert a Women In Love és az A Touch of Class című filmekért, és további két jelölést is kapott. A BBC Elizabeth R. című drámájában I. Erzsébet királynőt alakította.

A politika mindig is fontos volt számára, és a színészkedést is feladta, hogy 1992 és 2015 között a Munkáspárt észak-londoni képviselőjeként bekerüljön az alsóházba.

Később visszatért a képernyőre, és 2020-ban BAFTA-díjat nyert az Elizabeth Is Missing című tévéjátékban nyújtott visszatérő szerepéért − közölte a BBC.

Lionel Larner, az ügynöke nyilatkozatában azt mondta: „Glenda Jackson kétszeres Oscar-díjas színésznő és politikus ma reggel rövid betegség után békésen elhunyt londoni otthonában, Blackheathben, családja mellett. Nemrég fejezte be A nagy szökevény című film forgatását, amelyben Michael Caine oldalán játszott.”

Azon kevés művészek egyike volt, akik megkapták a színészmesterség három koronaékszerét: két Oscar-díjat, három Emmy-díjat és egy Tony-díjat nyert.