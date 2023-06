Még a hó is felfelé hullott a Magyar Zene Házában

Komplex tematikus show-t adott elő 2013. június 13-án, 76. születésnapja után egy héttel Laurie Anderson amerikai zenész, előadóművész a Magyar Zene Házában. A New York-i avantgárd színtér egyik legjelentősebb képviselője nem először járt Budapesten, és a közönség soraiban most is megjelentek a leghűségesebb rajongók, akik most igencsak közelről láthatták és hallhatták őt.