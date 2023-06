Ókovács Szilveszter: Orbán Viktorral és Csák Jánossal sem beszéltem

Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház újraválasztott főigazgatója azt mondta az ATV Egyenes Beszéd című műsorában, hogy nem beszélt Orbán Viktorral és Csák Jánossal sem, illetve nem kereste meg a pályázatokat elbíráló bizottság tagjait sem. Ókovács kijelentette, hogy korábbi riválisa, Kesselyák Gergely menesztése ellenére is vezényelni fog az Operaházban.

Ókovács szerint a kinevezéséről és a beérkező pályázatokról döntő Csák János fél éve távolságtartó vele szemben, mert ő is indult a főigazgatói posztért.

Egyáltalán nem volt köztünk kapcsolat

– mondta a műsorban Ókovács Szilveszter. A főigazgató szerint Csák János több ember véleményét is kikérhette, amikor az Operaház új vezetőjének kiválasztásáról döntött. „Nyilván a minisztérium szakmai bizottsága is alkotott egy véleményt, de egyik tagja sem vezetett még Operát, sem ilyen nagy intézményt” – tette hozzá Ókovács, aki 2001-ben pályázta meg először a posztot.

Ókovács arról is beszélt, hogy Kesselyák Gergely hét és fél éven át volt első karmester, ezzel az utóbbi ötven évben ő töltötte be leghosszabb ideig ezt a pozíciót. Ókovács szerint már a pályázatából is kiderülhetett, és a bizottsági meghallgatásán is elmondta, hogy új első karmestert szeretne kinevezni, ennek szerez most érvényt.

Kesselyák ezután is fog vezényelni, ma visszajelzett neki, hogy érdeklődik a lehetőségek iránt, meg fognak egyezni, és ötéves szerződést köthetnek vele

– mondta az Operaház főigazgatója, hozzátéve, hogy Kesselyák által rendezett opera is műsorra kerül a következő szezonban, és bár nem végzett komponista, de Hazatérés címmel írott operáját is kitűzték a következő évekre.

Valaki mutasson egy hasonló karmestert, akit az Opera ilyen módon tart a tenyerén

– mondta Ókovács Szilveszter.

A bizottság szerint Kesselyák Gergely a legalkalmasabb

Az Indexen részletesen, a kezdetektől fogva követtük az Operaház főigazgatói címéért folyó küzdelmet. Lapunkhoz egy hivatalos dokumentum is eljutott, amely alapján bebizonyosodott, hogy minden, amit az Operaház főigazgatói pályázatával kapcsolatban írtunk, igaz.

A szakmai bizottság egyhangú szavazattal – köztük a minisztériumi vezetők voksaival – az Operából időközben elbocsájtott Kesselyák Gergelyt találta a legalkalmasabbnak a főigazgatói posztra.

A második legtöbb szavazatot Miklósa Erika kapta, tőlük messze leszakadva csupán két szavazatot tudhat magáénak a most újra kinevezett Ókovács Szilveszter. Vagyis a grémium egyáltalán nem tartotta alkalmasnak arra, hogy ő vigye tovább az Operaházat.

A pályázatokat elbíráló szakmai bizottság tagjaival többszörös titoktartási szerződést írattak alá, Csák János kulturális és innovációs miniszter a bizottsági szavazatokkal kapcsolatban a sajtóban megjelenteket zömében spekulációnak nevezte, Ókovács Szilveszter pedig találgatásnak minősítette az általunk leírtakat: „Pusztán mert egy lap írt valamit, nem sietnék azt valóságnak venni” – mondta.

Most viszont kiderült, hogy mindaz, amit az Index írt, igaz. Bár a Kulturális Innovációs Minisztérium (KIM) honlapján továbbra is csak egy szűkszavú közlemény szerepel Ókovács Szilveszter kinevezéséről, minisztériumi fejléces papíron hivatalos dokumentum jutott el az Indexhez Csák János egyik munkatársától, amelyben a tárcavezető döntésének indoklása és a szakmai bizottság pályázatonkénti összegző véleménye is szerepel. A minisztérium ezzel eleget tett törvényi kötelezettségének.

(Borítókép: Ókovács Szilveszter 2022. január 25-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)