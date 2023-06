A pár Archewell Audio podcastvállalkozása a Spotifyjal 2020-ban aláírt megállapodás óta csupán egy podcastsorozatot készített, Archetypes címmel.

A Variety értesülése szerint a Spotify több tartalmat várt az Archewell Audiótól, Harry és Meghan viszont szerette volna, ha műsoraikat nem csak kizárólag a Spotify forgalmazhatja.

A házaspár 2020 januárjában mondott le a brit királyi család magas rangú tagjaként ellátandó hivatalos funkcióiról, majd új életet kezdett az Egyesült Államokban.

Az Archewell jövedelmező üzleti kapcsolatokat kötött egyebek mellett a Netflix és a Spotify szolgáltatókkal. Tavaly a korábbi amerikai elnök, Barack Obama és felesége, Michelle Obama is befejezte a Spotifyjal való együttműködését, amely a podcastjukat szintén exkluzív szerződéssel forgalmazta, és inkább az Amazon Audible vállalkozásával kötött szerződést.

Újra lóháton az uralkodó

Ahogy korábban megírtuk, június 17-én elsőként ünneplik London utcáin III. Károly születésnapját, aki 37 év után az első uralkodó lesz, aki lóháton vesz majd részt az eseményen. Ám a hírek szerint legfiatalabb gyermeke, Harry herceg és családja erre a rendezvényre már nem kapott meghívást.

A Trooping The Colour az egyik legnépszerűbb eseménynek számít az Egyesült Királyságban, amin minden nyáron a brit uralkodó születésnapjáról emlékeznek meg. Tavaly négy napon át tartott a hacacáré, mivel II. Erzsébet uralkodásának 70. évfordulóját is ünnepelték, és az idei lesz az első, hogy III. Károly királyként vesz majd részt a rendezvényen.

Bár novemberben született, nem szeretné megtörni a hagyományt, hogy a korábbi uralkodókhoz hasonlóan ő is nyáron, a Trooping The Colour alkalmával ünnepelje meg a jeles alkalmat.

A Trooping The Colour menetrendje úgy szól, hogy a több mint 1500 katonát, 300 lovat és 400 zenészt felsorakoztató felvonulás helyi idő szerint szombat délelőtt 10 órakor veszi majd kezdetét a Buckingham-palotától, ahonnan a The Mall úton keresztül haladnak majd végig a Horse Guards Parade-ig – ahol minden évben tartják a Trooping The Colourt. Itt a lovas parádé után fegyveres tisztelgésben lesz része az uralkodónak, amit követően a királyi család ugyanazon az útvonalon indul vissza a palotába, a The Mallon át.

Végül pedig a rezidencia erkélyén állva fogják megnézni a légi bemutatót, ami már régi hagyománynak tekinthető. Legelőször 1851-ben került rá sor, csak akkor még Viktória királynőt láthatták a bámészkodók.