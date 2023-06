A tányérra festett pillangók megelevenednek és elszállnak

Tavasszal és nyáron leginkább a kert él – ennek előfeltétele volt, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum megkapja a Pollack Mihály téri mélygarázst a magyar államtól –, de a cél az, hogy azokat a látogatókat, helyi polgárokat, fiatalokat, akik jól érzik magukat a történeti kertben, minél intenzívebben próbálják becsalogatni az épületbe. Akik pedig belépnek a múzeumba, és látják a felújított kávézót, az új múzeum shopot és a gyönyörűen átalakított belső tereket, könnyebben kapnak kedvet a kiállítások megtekintéséhez.

Az épület tehát belül is él. Úgy érzem, az érdeklődés egyre nagyobb a múzeum iránt, és próbáljuk egyre jobb kiállításokkal is felkelteni a közönség figyelmét. Persze óriási nagy küzdelem az, hogy ebben a nagy-nagy kulturális zajban, amelyben a múzeumok is próbálják a látogatóikat megtartani, vagy adott esetben a számukat növelni, föl tudjuk hívni a figyelmet a történeti jellegű kiállításokra, amelyek nehezebben befogadhatók, mint egy-egy képzőművészeti tárlat, sokkal intenzívebb látogatói koncentrációt igényel