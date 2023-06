Erdélyben 22 éve nem történt ilyen, mint most szombat éjjel

A kolozsvári román színházban tartott ünnepélyes díjátadót a 22. TIFF (Transilvania International Film Festival). A tízezer eurós pénzjutalommal járó fődíjat idén Dornaz Hajiha iráni rendezőnő Like a Fish on the Moon című filmje nyerte. A szervezők vasárnapi közleménye szerint az alkotás egyedi módon mutatja be a szülői szereppel együtt járó kényes témákat, és a cselekménye is eredeti – írja az MTI. Az idei TIFF-en több mint 200 filmet vetítettek 45 országból 18 beltéri és szabadtéri helyszínen, de a filmszemle több szabadtéri vetítését az esős idő miatt benti helyszínekre kellett költöztetni.

Megfordult az arány

A nyertes film főszereplője, Sepidar Tari munkáját külön kiemelte a zsűri. Ő vihette haza a legjobb női főszereplőnek járó díjat. A legjobb férfi főszereplő az uruguayi Nacho Quesada lett a Barbárok című filmben nyújtott alakításáért.

A legjobb rendezésnek járó díjat és a zsűri különdíját is női rendező kapta, előbbit Carolina Markowicz brazil rendező és forgatókönyvíró Charcoal című filmje, utóbbit Tia Kouvo finn rendező és író Family Time című alkotása érdemelte ki. Az idei az első olyan év a fesztivál több mint két évtizedes fennállása alatt, hogy a díjazottak közt többségben női alkotók szerepelnek.

A dokumentumfilmek második alkalommal megrendezett versenyének győztese Theo Montoya kolumbiai rendező Anhell69 című alkotása lett, melyben Medellín város erőszakkal küzdő fiatal generációját mutatja be. A Román Filmnapok szekció új díját Andrei Tanase kapta Day of the Tiger című filmjéért, a legjobb román nagyjátékfilm Vlad Petri rendező Between Revolutions című alkotása lett.

A TIFF gálaestjén három életműdíjat is átadtak.

Oliver Stone amerikai rendező és Geoffrey Rush ausztrál színművész életműdíjban, Horatiu Malaele román színművész kiválósági díjban részesült. A közönség kedvencének Ion Bors román rendező Carbon című filmje bizonyult, míg a legtöbb nézőt vonzó román film Tudor Giurgiu rendező, fesztiváligazgató Szabadság című alkotása lett. A kolozsvári filmfesztivál vasárnap a nyertes filmek levetítésével zárul.