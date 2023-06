Különleges estére készül Janza Kata és Földes Tamás

Korábban az Index is beszámolt arról, hogy Várkonyi Mátyás, a Rock Színház alapító igazgatója, Kocsák Tibor, a Madách Színház zenei vezetője és Borsi László producer-műsorvezető Musical Klub néven indított eseménysorozatot. Az estek állandó házigazdáinak célja az volt, hogy közösséget építsenek a műfaj szerelmeseinek. A trió arra vállalkozott, hogy a klubban kötetlen formában összehozzák a sokak által kedvelt zenés műfaj hazai legjobbjait a közönséggel.

A Musical Klub ezúttal új helyszínen, a Benczúr Kerti Esték keretében folytatódik június 19-én, hétfő este 19.30-tól. Az előadás vendégei ezúttal Janza Kata és Földes Tamás lesznek.

A Musical Klub ötletgazdái maguk is a műfaj elkötelezett képviselői, akik az előadáson saját emlékeikből, élményeikből és összegyűjtött anyagaikból adnak ízelítőt. A házigazdák kulisszatitkokat is mesélnek, valamint együtt zenélnek és beszélgetnek a meghívott vendégekkel. Hozzátették, a rendezvényen híres és kedvelt musicalslágerek is felhangzanak, amelyeket Kocsák Tibor és Várkonyi Mátyás Erkel Ferenc-díjas zeneszerző kísér zongorán élőben.