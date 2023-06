Orbán Balázs odaszúrt Azahriah-nak kormánykritikus dalszövege miatt

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója reagált Azahriah Four moods 2 című zenéjére. Mint mondta, „a művész úr mindig is jobb volt szövegírásban, mint szövegértésben”.

Mint arról az Index is írt korábban, Azahriah Four moods 2 című zenéje politikai véleménynyilvánításként is értelmezhető, ugyanis ebben a miniszterelnök politikai igazgatójától, Orbán Balázstól is idéz.

Ki uralja egy adott ország médiáját, az eldönti, hogy ki uralja az adott ország gondolkodását, és ezen keresztül, hogy ki uralja az adott országot

– hangzott el Orbán Balázstól a Mathias Corvinus Collegium A publikálás jövőjéről című nemzetközi konferencia megnyitóján 2023 januárjában.

A klipet kísérő archív felvételeken feltűnik Rákosi Mátyás, a Hitler-bajszos Chaplin A diktátor című filmből, tömeggyűlések, gyári munkások, sorban álló szegények és ’56-os jelenetek is.

A Blikk felkereste Orbán Balázst, hogy reagál-e valamit arra, hogy Azahriah őt idézte a dalában.

Nyilvánvaló, hogy a művész úr mindig is jobb volt szövegírásban, mint szövegértésben, de ettől függetlenül sok sikert kívánok neki a továbbiakban is

– nyilatkozott a kormányfő tanácsadója.

(Borítókép: Orbán Balázs és Azahriah. Fotó: Papajcsik Péter / Index)