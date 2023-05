Azahriah új klipje letarolta az internetet, kőkeményen kritizálja a rendszert

Politikai véleménynyilvánításként is értelmezhető Azahriah legújabb, Four moods 2 című klipje, amennyiben az elején Orbán Balázstól, a miniszterelnök politikai igazgatójától idéz.

„Ki uralja egy adott ország médiáját, az eldönti, hogy ki uralja az adott ország gondolkodását, és ezen keresztül, hogy ki uralja az adott országot” – ezzel az idézettel kezdődik Azahriah legújabb, Four moods 2 című, Queen Omega közreműködésével készített klipje. Az idézet Orbán Balázstól, a miniszterelnök politikai igazgatójától származik, aki a Mathias Corvinus Collegium A publikálás jövőjéről című nemzetközi konferencia megnyitóján beszélt erről 2023 januárjában.

Rákosi Mátyás és Adolf Hitler

A klipet kísérő archív felvételeken feltűnik Rákosi Mátyás, a Hitler-bajszos Chaplin A diktátor című filmből, tömeggyűlések, gyári munkások, sorban álló szegények és 56-os jelenetek is.

Ha elmondanám, mit gondolok, az lenne politikailag inkorrekt

– énekli Azahriah. Itt azonban nem áll meg, a nyomor és a korgó gyomor következik:

„Ha mondom, hogy a nyomor meg a korgó gyomor mind abból lett

Hogy megloptak és arcon köptek már vagy tízszer

Most meg azt kérded, hogy miért? talán

Nem eleget akar a nép, mikor

Azt kántálja: »a szemembe nézz«

Mondd, mire gondoltál, mikor azt

Hajtogattad, hogy előre mész

Hova sodor ez a víz

Mondd, hova viszel minket

A tudattalant mérgezted

Így hát rettegésben élnek már.”

A YouTube-videó alatt kommentelők egyike a „Konzervatív módon ereszkedhettek majd térdre. A pokolban kijárat nem lesz – reszkethettek végre!” sort emelte ki mint ütős szöveget.

„Betemet embereket a gettó

A fény is elillant ahhoz, hogy láss

Egy apró foltot abból, ami szép volt

Beszürkül a világ

Konzervatív módon ereszkedhettek majd térdre

A pokolban kijárat nem lesz, reszkethettek végre

Most relatív a törvény, még csak most kaptatok észbe

De tudd, a jövőm és a pénzed nem jár kéz a kézben”

Azahriah nemrégiben telt házas koncertet adott a Papp László Budapest Sportarénában. Ő napjaink talán legfelkapottabb magyar előadója, a 21 éves énekes-rapper a legfiatalabb magyar előadó, aki az Arénában lépett fel.