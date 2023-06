Áll a báll a Kokas-Kelemen házaspár épülő szalonja körül

Nem csitul a Kokas-Kelemen házaspár ingatlanja körüli vita, sőt nemrég per indult az ügyben, és egy rendőrségi nyomozás is kezdetét vette – írja a 24.hu.

A BRFK tájékoztatta a portált, hogy „nyomozást folytatnak vesztegetés bűntett gyanúja miatt, igaz, gyanúsítotti kihallgatás eddig nem történt”.

A rendőrség leszögezte, hogy „a nyomozást elindító feljelentés a ház tetőterében lévő ingatlannal van összefüggésben”, több részletet azonban nem árultak el. A közös képviseletnek elvileg több iratot is be kellett szolgáltatnia az ügyben, ezeket jelenleg is vizsgálja a rendőrség.

Régóta húzódó történet

Az ügy évekkel ezelőtt kezdődött, amikor a címlapokról is ismert, számos állami és szakmai díjjal elismert zenész házaspár, Kokas Katalin és Kelemen Barnabás terjeszkedni kezdtek a Krúdy Gyula utca 12. alatti társasházban.

A házaspár ekkor már tulajdonosa volt a házban egy 90 négyzetméteres lakásnak, amihez 2018-ban megvásárolták az ingatlan mögötti padlásteret. A mintegy 540 négyzetmétert kitevő ingatlanokat összevonták, ma már egy helyrajzi számon szerepelnek.

Az ingatlan – amelyet még mindig lakásként tartanak számon – 2021 óta a házaspár által közösen birtokolt Fesztiválakadémia Nonprofit Kft. Tulajdona. A cég 2019-ben 350 millió forintot kapott az államtól egy kormányhatározattal, hogy hozza létre a K-12 nevű zenei szalont. Az összes a padlástér felújítására, valamint a működéshez szükséges eszközök beszerzésére szánták.

A társasház lakói nem repestek az örömtől a projekt hallatán. Nemcsak a hangzavartól tartottak (a koncertterem állítólag ötven fős lenne), de azt sem tudták, pontosan milyen intézmény kerül a fejük fölé. Többen azt kifogásolták, hogy a család később konkrétan beköltözne egy olyan ingatlanba, amelynek a felújítására több százmillió forintnyi közpénzt költött az állam.

Az elmúlt másfél évben több hatósági eljárás is indult az építkezés miatt:

2022 elején az építési ügyben illetékes Budapest Főváros Kormányhivatala leállította a tetőtéri építkezést, amely során a padlástérből a szalont alakítanák ki (ehhez például ablakokat is építeni kell, és szerkezeti változtatásokra is szükség volt.)

Ugyanakkor közel másfél év leállás után, 2023 áprilisában a Sára Botond vezette hivatal az építkezés újbóli engedélyezéséről döntött.

Tavaly az egyik lakó fordult a Gulyás Gergely vezette Miniszterelnökséghez egy beadvánnyal. Ő azt kérte, hogy vizsgálják meg a szalon bővítését. Az ügyet 2022 nyarán átrakták a Csák Jánosvezette Kulturális és Innovációs Minisztériumhoz, azonban azóta sem érkezett hír azontúl, hogy megkezdték a kivizsgálását.

Idén újabb per indult a tetőtéri bővítés ügyében: 2022 augusztusában a lakók egy része írásbeli szavazással támogatását adta Kokasék projektjéhez, „ezt a határozatot azonban az egyik lakó bíróságon támadta meg, mondván, hogy az többszörösen szabálytalan”.

A perben – amely jelenleg is zajlik – azt is kifogásolták a felperesi oldalról, hogy 2021-ben úgy kezdték el az építkezést, hogy nem adtak a lakóközösségnek tájékoztatást arról, hogy egész pontosan milyen intézményt terveznek a fejük fölé.

A tárgyalás előkészítésén a felperesi részről elhangzott: »az építkezés anélkül kezdődött meg, hogy a társasház tulajdonosai ahhoz hozzájárultak volna, illetve a megállapodás az építtetővel létrejött volna«. A perben a közös képviselet ezt el is ismerte.

Az alperesi részéről idén tavasszal elhangzott, hogy a megállapodás tényleg nem jött létre, mert a felperes és néhány tulajdonostárs között elharapózott a vita.

A házaspár a portálnak úgy nyilatkozott a nyomozásról, hogy „minket nem keresett a rendőrség, nem tudunk a tetőteret érintő nyomozásról.”

A tervekről azt mondták, az építkezés körülbelül 20 százalékos készültségi szinten van, minden szükséges engedéllyel rendelkeznek az építkezéshez, és remélik, még idén elkészül a szalon. Az egyéni zeneoktatás lesz középpontban és maximum 40 fő meghívásával, havi 1-2 zártkörű rendezvénnyel számolnak.

Nincs még engedély

Állítólag még az derült ki pontosan, hogy miről van engedély, és miről nincs. Az egyik lakó szerint az SZMSZ-ben az szerepel, „hogy egy ilyen tevékenységhez, ami a szalonban tervben van, szükséges a közvetlen szomszédok 2/3-ának támogatása. Ez azonban nincs meg”. Ezt pedig még a közös képviselő, Tibor Tamás is elismerte a 24.hu-nak. A beruházókban ugyanakkor nincs kétség, hogy megvan a szükséges támogatás a projekt folytatásához.

A házaspár úgy fogalmazott a portálnak: „A Társasházban lévő egyik lakás tulajdonosa különböző eljárásokat indított, melyek hátráltatták a munkálatokat, és meg kellett várni, amíg ezek befejeződnek . Ezek lezárultak, így eljutottunk oda, hogy a beruházás t folytatni lehet . A társasház legutóbbi közgyűlési határozata alapján a Társasház egyértelmű többség e támogatásáról biztosított minket, azaz értelmezési vita van arról, hogy mi alapján lehet folytatni a kivitelezést, és ez ügyben a megkeresett közös képviselő sem fogalmazott teljesen egyértelműen, de végül azt mondja, a társasház valamivel több mint fele alapvetően támogatja a projektet, igaz, megállapodás – ahogy a perben elhangzott – nincs. Az ellenzők szerint ugyanakkor ez az állítás valótlan, többek közt ezért is folyik a per, egy alapos megállapodás nélkül pedig képtelenség egy ilyen volumenű projekt életre hívása”.

Tagadhatatlan azonban, hogy adófizetők pénzéből több száz millió van a projektbe fektetve.

Ahhoz, hogy az épület tetején koncerteket lehessen tartani, és zeneiskola működjön, a józsefvárosi önkormányzat hozzájárulásához van szükség. A lap megkeresésére annyit közöltek a VIII. kerületnél, hogy eddig „kamarazenei koncert tartására, vagy komolyzenei képzésre nem érkezett kérelem az önkormányzathoz.”