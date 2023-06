Vidnyánszky Attila elárulta, miért szeretik külföldön a magyar színészeket

A június 24-i margitszigeti záróünnepséggel még nem zárult le teljesen az ország számos színpadán zajló 10. Színházi Olimpia. A rendezvény művészeti vezetője, Vidnyánszky Attila egy interjúban nemég beszélt többek között a magyar színház függetlenségéről, a koronavírus utáni időszakról és az új Bánk Bán premierjéről is

Alan Rickman 2016-ban elhunyt világhírű angol színész a közelmúltban kiadott, Őrülten, mélyen című könyvében dicséri a magyar színészeket, akikkel együtt játszott.

Ezzel kapcsolatban a Magyar Hírlap megkérdezte Vidnyánszkytól, szerinte miért szeretik a külföldiek a magyar színészeket.

Válaszában Vidnyánszky felidézte, mikor Anatolij Vasziljev orosz rendező – aki Magyarországon is dolgozott – elmondta neki, hogy a magyar színész összetett lélek.

Egyrészt van benne valami a német színész okosságából, a balkáni színész temperamentumából és a szláv színész pátoszából. Ezekből van összegyúrva, és éppen ettől az összetett beállítódástól nagyon izgalmas magyar színészekkel dolgozni

– idézte fel a magyar rendező Vasziljev szavait.

Színház a koronavírus után

Visszatért-e a magyar néző a színházba? – tették fel a Kossuth- és Jászai Mari-díjas rendezőnek, aki elárulta, nagy volt annak idején az aggodalom, hogy mi lesz a színházak sorsa, de a nehéz újrakezdés után – ellentétben néhány másik országgal – Magyarországon

visszatértek a nézők a színházakba.

Az előadások látogatottságáról összesített számadatokat Vidnyánszky egyelőre nem tudott mondani, azt viszont igen, hogy a Színházi Olimpia – szerte az országban, egymással párhuzamosan futó – előadásain 95,5 százalékban voltak tele a nézőterek.

A fesztivál záróünnepsége június 24-én volt a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon, de a Színházi Olimpia csak október közepén ér véget a Comédie-Française előadásával.

Nyugaton a helyzet változatlan?

Kérdésre Vidnyánszky Attila elmondta, hogy továbbra is szokták őt nyugati lapoktól keresni, és érdeklődésükre többször is beszélt a magyar kultúra függetlenségéről.

„Nálunk nincsenek kötelező témák, nincsenek tabuk. Ez szerintem Európa, de azt is lehet mondani, hogy a világ egyik legszabadabb találkozóhelye. Azt is rendszeresen elmondom, hogy senkitől sem kapok utasításokat, és senki nem mondja meg, kiket szabad vagy kiket nem szabad meghívni ide. Teljes szabadságunk van.”

Magyarország egy szabad hely: azt mondasz, amit akarsz

– jelentette ki Vidnyánszky.

„El szoktam mondani, hogy én a kommunista világban szocializálódtam, tudom, milyen az, ha nincs szólásszabadság, hallgatni kell erről is, arról is. De manapság már Nyugaton is egyet kell gondolni, nem lehet többfélét” – fejtette ki a rendező.

Az új Bánk bán bemutatójával kapcsolatosan a rendező elmondta a Magyar hírlapnak, hogy a premier szeptember 3-án várható a Nemzeti Színházban, az esemény az őszi szezon megnyitója is lesz egyben.