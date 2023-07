Armin Van Buurent nem nagyon kell bemutatni senkinek. A holland zenei producer, rádiós és sztár-DJ, akit az elektronikus zenére fókuszáló brit DJ Mag magazin ötször választott a világ legjobb lemezlovasának, már jó párszor megfordult Magyarországon, és a Balaton Soundon is visszatérő fellépőnek számít. Utoljára 2019-ben állt színpadra a Zamárdiban rendezett fesztiválon, ám az akkori fellépése óta több szempontból is megváltozott az élete, amit a márciusban kiadott, háromrészes kiadványának 34 dala is tükröz. Hogy pontosan mi történt vele az elmúlt három évben, és hogyan állt helyre az időközben megbillent lelki egyensúlya, arról a péntek esti fellépése előtt mesélt az Indexnek. A beszélgetés során többek között szóba került, hogy

mitől olyan személyes az új kiadványa;

milyen problémákkal küzdött az elmúlt három évben;

miért olyan fontos számára a meditáció;

és mi az, amiért jelen pillanatban hálás.

Nem először jár a Balaton Soundon, milyen tapasztalatai vannak a magyar közönségről?

Így van, számtalanszor játszottam már itt korábban, és ahogy azt mindig is hangoztattam, ez a helyszín az egyik kedvencem, mert a közönség itt annyira lelkes. Nem tudom, hogy ez a fesztivál miatt van-e, vagy egyszerűen azért, mert itt ilyenek az emberek. De azt hiszem, az a hangzás, amit képviselek, általában véve Kelet-Európában talán jobban működik, mint nyugaton. Furcsa, mert én magam nyugat-európai vagyok, de valóban nagyon szoros kapcsolatom van a rajongóimmal például Lengyelországban, Romániában, Magyarországon és Bulgáriában. Rendszeresen járok ide, ha jól számolom, a mostani már a kilencedik alkalom, hogy a Balaton Soundon játszom. Szóval, majdnem minden évben itt voltam, úgyhogy tényleg olyan érzés, mintha hazajönnék.

Beszéljünk egy kicsit az új albumáról. A Feel again című kiadvány márciusban jelent meg, és ha jól tudom, ez az anyag nagyon személyes önnek.

Igen, valóban az.

Miért?

Mert egy kis változáson mentem keresztül. Talán a Covid is közrejátszott ebben. Rájöttem, hogy nem vagyok igazán boldog, ami furcsa, és ezért dühös is voltam magamra, mert tulajdonképpen mindenem megvan, amit akarok. Van egy gyönyörű feleségem, két egészséges gyermekem, és én is egészséges vagyok. Emellett nagyszerű karriert futottam be, van egy csodálatos házam és egy kis megtakarításom is a bankban – mondhatni, mindennel kész vagyok. Mégsem éreztem boldogságot, ezért elkezdtem megvizsgálni, miért nem vagyok elégedett magammal. Azt hiszem, kicsit elfojtottam az érzelmeimet azzal, hogy úgy adtam el magam, én nem lehetek boldogtalan. Egyre többször nyúltam a pohárhoz – soha nem drogoztam, viszont több pezsgőt ittam, de mivel ez sem tett túl boldoggá, mielőtt problémássá vált volna a dolog, úgy döntöttem, abbahagyom az alkoholfogyasztást.

Ez még a Covid előtt volt.

Igen. Aztán, amikor jött a járvány, abbahagytam az ivást. Most már három és fél éve tiszta és józan vagyok, azóta egyetlen korty alkoholt sem ittam. Ehelyett egy személyi edző segítségével elkezdtem konditerembe járni, és ami a legfontosabb, hogy sokkal kevesebbszer lépek fel, mint azelőtt.

Ez mit jelent?

Azt, hogy most már sok felkérésre nemet mondok, ami borzasztó nehéz persze, mert a szívem mélyén DJ vagyok. De amikor azon gondolkodtam, miért nem vagyok már annyira boldog, arra jutottam, talán részben amiatt, mert sokszor túl messze vagyok az otthonomtól. Nem szeretek utazni – persze imádok játszani, de távol lenni a családomtól nem jó érzés. Van két gyönyörű gyermekem, aki most 12 és 10 éves, és olyan egyszerű dolgok hiányoznak, mint hogy velük lehessek a fociedzéseken, vagy a lányom tornájára járjak. Leültem egy terapeutával is beszélgetni, annyit mondtam neki, semmi mást nem akarok, csak újra érezni. Ezért kezdtem el meditálni is, ami most már mindennapos az életemben.

És segített?

Már több mint 500 napja meditálok úgy, hogy nem hagytam ki egyetlen napot sem, és azt kell mondjam, hogy a meditáció, illetve az egészségemre és a saját érzéseimre való odafigyelés sokkal boldogabbá tett. Mert korábban ugye próbáltam ezeket elfojtani – ez olyan, mintha nem panaszkodhatnál, mert hát az élet tökéletes...

Pedig a meditáció nem olyan egyszerű. Úgy értem, korábban én is próbáltam, de nem tudtam kikapcsolni.

Pontosan tudom, miről beszélsz, mert ezen én is átestem, mostanra viszont már tényleg belejöttem, miután elkezdtem sokkal több időt ezzel tölteni. A Covid alatt a világ összes ideje az ember rendelkezésére állt, és találtam egy nagyszerű alkalmazást is – Insight Timernek hívják –, amely sokféle meditációt kínál. A meditációval kapcsolatban egyébként szerintem sokan azt hiszik, hogy valamit csinálniuk kell, pedig pont ez a lényeg. Úgy értem, ha úgy tekintesz rá, mint egy újabb tételre a teendők listáján a mosás, a vásárlás és a számlák befizetése mellett, akkor nem fog működni. A meditáció nem része a napi teendőid listájának, hanem épp hogy a teendők listájáról szól.

Meg tudja fogalmazni, mi a legfontosabb, amit a meditálás adott?

A legjobb dolog, hogy rájöttem, a meditációval különféle érzések belépését engedélyezhetem. Teljesen rendben van, ha depressziósnak érzem magam, ahogy az is, ha boldognak. Illetve megpróbáltam egy harmadik pozíciót létrehozni, és onnan tekinteni magamra, feltéve a kérdést: ha nem vagyok boldog, vajon mi lehet az oka? Talán egy beszélgetés miatt a feleségemmel? Esetleg történt valami? És így már képes voltam leülni, próbálva csak lélegezni és belemenni az adott érzésbe, vizsgálgatva, vajon miért érzem magam így. Elkezdtem beszélgetni sok kollégámmal is a DJ-zés negatív oldaláról. Úgy értem, mindannyian ismerjük Avicii, azaz Tim Bergling halálának körülményeit. Ez az eset egy óriási ébresztő volt számomra. Megírtam a Feel Again című dalt, ami szintén az ébredésről szól. Szerintem az ember sosem fejezi be önmaga felfedezését. A friss album is ezt adja vissza, illetve alapvetően a Feel Again című track meg több másik szám is, ami szerepel rajta.

Egy igen hosszú, 34 trackes kiadványról van szó.

Igen, főleg a Covid miatt alakult így. Annyi mindent csináltam ez idő alatt, azt hiszem, ez a kiadvány megmutatja azt is, hogy producerként is sokszínű vagyok, mert szeretek másokkal dolgozni. Tehát tulajdonképpen azt az utat jeleníti meg, amelyen az elmúlt három évben jártam. Ezért is lett három részre osztva. Az első és a második rész már korábban megjelent, a harmadik pedig az előző kettőből állt össze, és emellett 13 másik számot is tartalmaz. Azt gondolom, ez egy nagyszerű ajándék a rajongóknak is, hiszen rengeteg új zenét kaptak.

Mit szeretne a kiadvány dalain keresztül átadni a rajongóknak?

Nos, észrevettem, hogy mostanában sokan küzdenek a mentális egészségükkel, ami egy komoly dolog. Sokan szenvednek bizonytalanságtól, és nem boldogok. A meditáció nem fogja azonnal megoldani a problémáidat, mert nem így működik. De fontos, hogy engedélyezzük magunknak az érzéseket. Csak ülni és hagyni, hogy átjárjanak. Egy másik dolog, amit én például mindennap csinálok, hogy készítek egy hálalistát, megemlítve öt dolgot, amiért aznap hálás vagyok. Amikor elkezdtem, egy kicsit bután éreztem magam ettől, mert gyerekesnek tűnt az egész. Arról van szó, hogy leírsz öt dolgot, amiért köszönetet érzel – ez lehet a reggeli kávéd, egy jó alvás vagy egy jó beszélgetés a barátoddal, de akár egy új ruha, egy fellépés, bármi. És amikor erre az öt dologra koncentrálsz, amiért hálás vagy, az agyadat arra programozod, hogy pozitívan gondolkodjon. Nekem erre volt szükségem.

Megkérdezhetem, mi az, amiért per pillanat hálás?

Felolvashatom a tegnapi hálalistám? Két másik srácnak szoktam leírni mindig, akik a barátaim. Persze hollandul van, de azért megmutatom (előveszi a telefonját).

Szóval ez az én hálám: a macska, aki csatlakozott hozzám a meditációm alatt, egy nagyszerű musical a lányomtól, nagyszerű zenék, amelyeken dolgozhatok, hogy egészséges vagyok, és fittnek érzem magam, és ez a csodás hétvége, nagyszerű fellépésekkel, amiket már nagyon várok. Ez a legfrissebb listám, ez pedig itt az előző és így tovább (pörgeti visszafelé az üzenetfolyamot). Már három éve írok rendszeresen napi hálalistát, és ez nagyon megváltoztatta az életem. Annyi minden van, amiért hálás és ami miatt boldog lehet az ember!

(Borítókép: Armin Van Buuren. Fotó: Kaszás Tamás / Index)