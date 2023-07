Russell Crowne: Kib*szottul fizetniük kellene minden kérdésért, amit feltesznek erről a kib*szott filmről

Az 57. Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivál nyitóestéjén Russell Crowe megkapta a Kristálygömb-díjat kiemelkedő munkásságáért, életművéért. Az Oscar-díjas színész egy nappal később sajtótájékoztatón beszélt jövőbeli projektjeiről, és a Gladiátor 2-ről – írja a hollywoodreporter.com.

Kib*szottul fizetniük kellene azért a rengeteg kérdésért, amit feltesznek erről a kib*szott filmről, amelyben nem is vagyok benne

– fakadt ki a színész, amikor A Gladiátor 2-vel kapcsolatban is kapott egy kérdést, amit a Crowe főszereplésével készült eredeti filmhez hasonlóan Ridley Scott rendez, Pedro Pascal, Denzel Washington, Connie Nielsen és Paul Mescal közreműködésével.

A szereplőkről és cselekményről sem tudok semmit. A karakterem, Maximus már meghalt a Gladiátorban, tehát abban a világban már halott vagyok, hat lábbal lejjebb. Ennyi.

A színész bevallotta, érzi „a féltékenység egy bizonyos árnyalatát”, mert a film fiatal korára emlékezteti, és arra, hogy ez mit jelentett az életében.

Mint azt korábban megírtuk, hivatalosan is folytatást kap a Gladiátor című sikerfilm, újfent Ridley Scott rendezésében. A történet főszereplője Paul Mescal lehet, ő játszhatja el a sztori középpontjában álló, immár felnőtt Luciust, de rajta kívül még megannyi nagy hollywoodi nevet szerződtethettek a produkcióhoz. Kivéve Russell Crowe-t, az első rész főszereplőjét, akinek karaktere a film befejezésének ismeretében nyilvánvalóan nem tudna teljes jogon visszatérni, mindenesetre egy-egy flashback erejéig akár fel is tűnhetett volna a mozivásznon. Nos, nem fog, emiatt pedig egy kicsit rosszul is érzi magát a filmsztár.

Hermann Göring bőrébe bújik

„A következő projekt, amit leforgatok a Nürnberg lesz” – mondta a hollywoodi sztár a fesztivál sajtótájékoztatóján anélkül, hogy további részleteket közölt volna, hozzátette: „És én Hermann Göringet játszom.”

Amúgy Göring volt Adolf Hitler náci pártjának egyik leghatalmasabb alakja. Az 1946-os nürnbergi per során akasztás általi halálra ítélték háborús, emberiesség elleni és egyéb bűncselekmények miatt, de az ítélet végrehajtása előtt öngyilkos lett.

„Nem vagyok valamiféle politikai szóvivő” – felelte, amikor az iráni politikai helyzetről és a nők elnyomásáról kérdezték.

A nőket tisztelni kell. A nőknek szabadságot kell kapniuk ahhoz, hogy maguk dönthessenek.

Hozzátette: „Speciális intelligenciával bírnak, ezért tisztelni kell őket. Senkinek sem jó, ha megpróbálja elnyomni a nőket.”