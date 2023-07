Kiderült, mibe halt bele a Pop Idol sztárja

Darius Campbell Danesh barátnője megosztotta, hogy szerinte mi volt az énekes halálának oka. A skót Pop Idol sztárját 41 évesen nyilvánították halottnak, miután 2022 augusztusában egy minnesotai szállodában rátaláltak. Az akkori jelentések szerint „klóretán belégzése” miatt halt meg − írta meg a The Independent.

Danesh boncolási dokumentumai szerint „a klóretán toxikus hatása”, valamint „fulladás” vezetett a halálához, amelyet balesetnek nyilvánítottak.

Az énekes barátnője, Lauren Cheek azonban azt mondta, hogy nem diagnosztizált szívproblémája volt.

Azt mondta a The Sunnak, hogy a szíve a normális méret kétszeresére duzzadt: „Darius ezzel a szívproblémával élt, anélkül, hogy tudott volna róla”.

Cheek szerint „az anyja azt mondta, hogy csak a boncolás után tudták meg. A szíve kétszer akkora volt, mint amekkorának lennie kellett volna. Ez illett hozzá, mert ő tényleg ilyen volt − annyi szeretet volt benne.”

A boncolás azt is megállapította, hogy a Colourblind énekese nyaktöréssel élt egy 2010-es autóbaleset után, amit színész barátjával, Gerard Butlerrel szenvedett el.

Cheek szerint Danesh „nem volt hajlandó segítséget kérni vagy panaszkodni”, és azért használt klóretánt, „mert olyan nagy fájdalmai voltak, és nem akart tablettákat szedni, még aszpirint sem”.

A klóretán gőze kábító, narkotikus, gyengén altató hatású. A cseppfolyósított klóretánt a gyógyászatban helyi érzéstelenítésre használják.

2002-ben Danesh harmadik lett a skót Pop Idolban Will Young és Gareth Gates mögött. Emlékezetes pillanatai közé tartozott Tom Jones It's Not Unusual és az Atomic Kitten Whole Again című slágerének előadása. A döntőt több mint 13 millió néző látta.

Miután visszautasította Simon Cowell zsűritag lemezszerződését, Danesh még abban az évben első helyezést ért el az Egyesült Királyságban a Colourblind című számával. Dive In című albuma a top 10-be került.