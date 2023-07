Meghalt Lawrence Turman, az Amerikai história X producere

Családja közölte a rossz hírt a nyilvánossággal, miszerint Lawrence Turman producer 96 éves korában a kaliforniai Woodland Hillsben található Motion Picture & Television Country House and Hospital egészségügyi intézményben hunyt el. Mint kiderült, otthonában vesznek majd tőle végső búcsút egy istentisztelet keretében.

Ötvenéves pályafutása alatt Turman több mint negyven filmen dolgozhatott, amelyek közül a legnagyobb sikert az 1967-ben megjelent, Diploma előtt című alkotással érte el. A produkcióban főszerepben tűnik fel Dustin Hoffman és Anne Bancroft. A Diploma előtt-ön kívül ugyanakkor szintén hozzá köthető az 1961-es The Young Doctors sorozat, az 1982-es – és a 2011-es – A dolog, az 1986-os Rövidzárlat, az 1997-es Potyázók a portyán és az 1998-as Amerikai história X.

A producer egykor ügynökként dolgozott, majd 1974-ben David Foster producerrel megalapították a Turman Foster Co. céget, és egészen 1991-ig alkottak együtt, majd ugyanazon évben Turman a Dél-kaliforniai Egyetemhez szegődött, ahol harminc éven át oktatott. 1996-ban pedig John Morrissey-vel megalapították a közös cégüket, és belekezdtek a filmgyártásba – két filmet ő maga rendezett.

Ahogy Turman a 2005-ben kiadott, So You Want to Be a Producer című könyvében kifejtette, minden egyes projektje tőle volt eredeztethető, mivel mindamellett, hogy ő találta ki, hogyan valósuljanak meg az egyes filmek, ő is vitte mindezt véghez. A legnagyobb sikert a Diploma előtt című filmmel érte el, ami Charles Webb 1963-as regényén alapszik. Akkor keltette fel az érdeklődését a könyv, miután olvasott róla egy jó kritikát a The New York Timesban, majd ezer dollárért megvásárolták a jogokat, hogy megfilmesíthessék – a rendezéssel Mike Nicholst bízta meg.

Megszereztem a könyvet, de nincs rá pénzem. Nincs stúdióm. Nincs semmim, úgyhogy vágjunk bele. Készítsük el együtt a filmet, és bármennyi pénz is jön be, fele-fele arányban osztozunk rajta

– emlékezett vissza Turman akkoriban arra, mit is mondott Nicholsnak, mielőtt belevágtak a film elkészítésébe.

Mint arról a producer korábban beszámolt, szinte minden neves filmstúdiót megkerestek akkoriban az ötlettel, majd végül az Embassy Pictures mondott igent rá, és egymillió dolláros költségvetést szabtak meg, ami végül 3 millió dollár környékén állt meg. A film az első hat hónapban 35 millió dollárt hozott a konyhára, és 1967-ben az egyik legnagyobb bevételt hozó produkció lett. 1997-ben, 2012-ben és 2017-ben újra feldolgozták az alkotást, amelyek összességében több mint 105 millió dollárnyi bevételt hoztak.