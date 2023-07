Egy fesztivál, ahol lelassulhatsz, hogy aztán felpöröghess

Megint gyűlnek, sorakoznak, szórakoznak, hazamennek. Ilyen egy fesztivál élete, milyen is lehetne. Lényege az érkezés. A megérkezés. Kapolcsra menni ma már olyan, mint hazatérni. Hiszen itt már voltunk, gyűltünk, szórakoztunk. Majd hazamentünk, hogy megint jöhessünk. A kultúra völgyeibe. Itthon vagyunk.

Ilyen bevezető után mi másról is lehetne szó, mint annak ismertetéséről, hogy igen, idén művészeti seregszemlét tartanak a Művészetek Völgye Fesztiválon.

S ahogyan a lenni szokott: a sok fesztiválkedvenc mellett az ifjú feltörekvők is teret kapnak, de azt mondják, lesz olyan zenekar is, amelyiktől itt búcsúzik majd a közönség. Talán mégse így lesz... Ha sokan akarnánk búcsúzni.

Reggelire bicikli

A völgyek völgyében a fesztiválrengetegben a reggelt indíthatjuk biciklizéssel vagy a környék felfedezésével, napközben elmerülhetünk a beszélgetések, kézműves foglalkozások, színházi és irodalmi programok sokaságában.

A Harcsa Veronika Udvarban naponta nyit az interaktív énekes workshop, a Tűzoltószertár Élő Galériában a kiállítás és a művészetterápia ölelkezik, az Analóg Udvarban a fotózás tárja fel előttünk rejtelmeit. A Tarisznya Evangélikus Udvar és a LéleKzet Református Udvar gondolatébresztő beszélgetésekkel vár, míg a Művészetek Zöldjében a kitelepült környezetvédelmi szervezetetől a fenntarthatóságról tanulhatunk játékokkal, különféle workshopokkal, de túrázni is innen indulhatunk.

Aki a helyi ízeket és különlegességeket keresi, annak ott a Kék abroszos hely, ahol helyi vendéglátók mellé telepedhetünk, az Éltető Völgyben pedig a Balaton-felvidék ízeit ismerhetjük meg – ha egy kicsit kilépünk a kapolcsi kézműves vásár forgatagából.

A rock and rolltól az operáig

A Művészetek Völgye zeneileg is sokszínű. Nevében ez lehet könnyű-, komoly- és klasszikus, folk- vagy világzene, és persze jazz. A Panoráma Színpadon látható a Quimby, a Csík zenekar Presser Gáborral és Karácsony Jánossal közös, A Dal a miénk 2.0 című műsora,

a Bagossy Brothers Company, a Punnany Massif, a Carson Coma, a Bëlga, az Aurevoir., a Blahalouisiana, a Bohemian Betyars, a Budapest Bár, a Csaknekedkislány, az Elefánt, az Esti Kornél, az Irie Maffia, a hiperkarma, a Margaret Island, a Lóci Játszik és a Vad Fruttik.

Taliándörögd új zenei helyszínén, a Lőtéren pedig ott lesz a Hundred Sins, a Cloud9+, a Cari Cari, a Slagwerk den Haag, az Anima Sound System, a Mörk és a Middlemist Red is.

A Cirque du Tókertben – több újcirkuszi és kortárstánc produkciót mellett – a csillagos ég alatt énekel Zorán, Dés László és Kern András is. De itt lépnek fel a Magyar Állami Operaház művészei, a Danubia Zenekar a világűrbe küldi koncertjét.

A kapolcsi római katolikus templomból komolyzene szól: itt játszik többek közt Szokolay Dongó Balázs, hallhatjuk a Weiner-nap alkalmával a Weiner Leo Zeneiskola ifjú tehetségeit is. De itt lép fel a Budapesti Vonósok Kamarazenekar és a Danubia Zenekar Brácsa együttese is, míg a vigántpetendi templomban „fészkelő” Papageno Klasszikban minden nap egy új zeneszerzőt ismerhetnek meg a nézők – a fellépők segítségével.

Hajnalig tartó folkkocsma

A Kőbánya Udvara idén már a Póka Udvar nevet viseli. A helyszín immár Póka Egon egyik fontos zenei öröksége. Jönnek ide ifjú tehetségek és a legendák: itt játszik a godfater., a The Pontiac, Áron András & The Black Circle Orcheastra és az idén 20 éves PASO is.

A Petőfi Kulturális Ügynökség támogatásával létrejött helyszínen napközben PIM-buszmegállóval és az Alkotóművészeti Igazgatóság művészeti programjaival várják az irodalmi kalandozókat, a bátran alkotókat, a vájt fülűeket és a zenélni vágyó tanulókat.

A tavaly debütált Petőfi Udvar nevéhez híven az idén 200 éve született költőóriás előtt tiszteleg, így az udvarban megjelenik minden, ami Petőfi. Irodalmi és alkotóművészeti programokkal, kiállításokkal várnak mindenkit, bemutatva a PKÜ szerteágazó munkásságát. A zene sem maradhat ki a sorból: a Hajógyár színpadán lépnek fel a Hangfoglaló Program támogatottjai, valamint az Aranyakkord, a Fiúk, a Belau, Bérczesi Róbert, a Pandóra Projekt, Lil Frakk és Sisi is.

Világzenei fronton olyan előadókra perdülhetünk táncra a taliándörögdi Világzene Udvarban, mint Palya Bea és zenészei, a Kerekes Band, a Besh o droM, a Cimbaliband, a Góbé, valamint Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák. Míg a Hagyományok Háza FolkUdvarban többek közt a Naszály és a Fonó zenekar is fellép, emellett lesz tánctanítás, zenés népi kvíz és hajnalig tartó folkkocsma is.

A Harcsa Veronika Udvar a jazz és társműfajai bázisa, ahogy a Magyar Jazz Szövetség udvara is a jazzrajongóknak szól, ráadásul idén Kapolcson lesz a Magyar Jazz Ünnep is.

A Művészetek Völgyében idén 2200 programmal várják a fesztiválozókat. A közlekedést ezúttal is a fesztiválkarszalaggal ingyenesen használható Csigabusz segíti a települések között. Aki pedig a szállásfoglalással lemaradt, annak érdemes Tapolca és Veszprém szálláshelyeit is megnézni, a fesztiváljárattal azok is könnyen elérhetők.

(Borítókép: Szigetváry Zsolt / MTI)