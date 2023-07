Különös időutazásra indultunk a felsőmocsoládi kastélyban

Felsőmocsolád neve olyan, mintha valami népmesébe csöppentünk volna, és a Mocsai Lajoséknál töltött vendégség, a szintén a településen található, óriási méretű pajta és a kastély valóban mesébe illő. Somogyban is együtt él tehát a régi és az új. A PajtaKult stábja ezek után ellátogatott Aknay János festőművészhez is, akit a festményei mellett a mai világunkról is kérdeztek.