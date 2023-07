Ezekre a zeneszámokra vannak legjobban rápörögve a magyarok

A magyar felhasználók Azahriah és Desh Pullup című számát hallgatták a Spotify-on, ez majdnem 6,5 millió lejátszást ért el 2022-ben. Ugyanezen a zenei streamingszolgáltatón a világ legnépszerűbb dalának Harry Styles As It Was című dala tekinthető, amit több mint 1,7 milliárdszor játszottak le a platformon a tavalyi évben – derült ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) kutatásából, amely azt vizsgálta, hogy mely előadók és zeneszámok voltak a legnépszerűbbek a Spotify-on és a YouTube-on. A kutatás eredményeit a hatóság kommunikációs igazgatósága közölte az MTI-vel hétfőn.