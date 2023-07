Az írónő átveri az olvasót, a hármas együttlét után egészen más következik

Azt, hogy Hanthy Kinga átveri az olvasókat, nem én mondom, hanem ő maga. Elkezdődik ugyanis a regény egy olyan történettel, amelyben a középkorú házaspár, hogy feldobja lanyhuló házaséletét, időről időre harmadikat is bevon a szexuális együttlétbe: egyszer nőt, másszor férfit, hogy igazságos legyen. De minderről úgy beszélnek, mintha azt vitatnák meg éppen, hogy maradt-e pörkölt tegnapról, vagy hogy ki vigye le a kutyát sétálni.

Ez eddig egy Romana-regény is lehetne, és bár a részletekről túl sokat nem tudunk meg, az izmos, fiatalabb testek vonzása, a szexualitás mozgatóereje és fontossága végig megmarad.

Ezek után viszont Hanthy Kinga szerint valami egészen mást kap az olvasó, ahogy ezt a könyvbemutatóján elmondta. Nem erotikával fűszerezett romantikus füzetet, az teljesen biztos, de az átmenet egyáltalán nem érződik olvasás közben, minden a korábban történtekből fakad.

Megcsalások hálója

A történet alapvetően egy család széthullásáról, az emberi kapcsolatok, szerelmek, házasságok nehézségeiről szól, és van bonyodalom bőven. Nem egyszerű megcsalásokról van szó, hanem, mint egy keresztrejtvényben, ahol függőlegesen és vízszintesen is lehet olvasni a sorokat, előbb-utóbb mindenki története beleér a másikéba, szinte mindenki megfordul mindenki ágyában.

Sok-sok vívódás, tucatnyi rossz döntés, kibeszéletlen probléma.

A családi történetben kiemelt fókuszt kap az anya és a fia kapcsolata, és megannyi kérdés, ami ennek apropóján előjöhet: az anya előrébb helyezheti-e a saját boldogságát a gyerekéénél, meddig szólhat bele a fia életébe, meg tudja-e őt menteni attól, hogy belekeveredjen valamibe, meg tudja-e akadályozni, hogy rossz felé menjen az élete. Elég-e a kitűnő érettségi, a sikeres felvételi a pszichológia szakra, mikor és hol rontjuk el a nevelést, mit kellett volna még megadni?

Szó van barátságról is, mi fér bele, és mi nem, s közben párhuzamosan követhetjük a „felnőttek” és a fiatalok életét – egyik korosztálynak sincs könnyű dolga.

A Valter Intézet mesterkedései

Na de, húzódik a történetben egy igen érdekes szál egy bizonyos Valter Intézetről, amelynek idős névadója, az őszes szaktekintély valamiféle lélekgyógyító módszerrel vesz kezelésbe gyanútlan fiatalokat. Élet- és üzlettársa, „Helga jól tudta, a konfliktusokkal teli, elidegenedett világban az emberek éhesek a figyelemre. A Valter-módszer ezt kínálta és árulta. És ez a piacon igen kapósnak bizonyult.”

Sokan emlékezhetünk egy halálesetre, ami 2013-ban történt, és amelynek körülményei kísértetiesen megegyeznek a könyvben leírtakkal. Hanthy Kinga újságíróként találkozott a kétes, pszichológiai kezelésnek, terápiának véletlenül sem nevezett üzleti tevékenységgel – a könyvben is csak workshopokat, életvezetési tanácsokat, előadásokat tartanak –, írt is róla. Most a regény lapjain is megelevenednek a kétes, mégis lefülelhetetlen gazdasági módszerek, a kábítószerek világa, az, ahogyan a fiatalokat elcsábítják, behülyítik, kihasználják.

A szó szoros értelmében nem oknyomozást olvasunk, az író inkább felrajzol egy lehetséges lelki és szociális hátteret, ami akár tragédiába is sodorhatja a résztvevőket – ma is, ha nem vigyázunk.

Csak a kutya nem ír

Az író úgy visz minket végig a regényen, hogy észre sem vesszük. Egyik mondat, oldal, történet jön a másik után, egy pillanatra sem unatkozunk. Amikor pedig olyat olvasunk, hogy „Pedig nem sejtették, hogy mi és mekkora a tét. Ezt mindketten csak sokkal, de sokkal később értették meg, amikor már nem volt segítség.” Akkor az egyébként sem lassan hömpölygő események még nagyobb lendületet vesznek.

Hanthy Kinga ragaszkodik hozzá, hogy regénye nem szépirodalom, hanem valahol a könnyedebb olvasmányok és komolyabb írásművek között helyezkedik el, de a könyvet gondozó Európa Kiadó nem így látja: újságíróként komoly művet tett le az asztalra. És bár ezt nem ildomos hangsúlyozni, Hanthy Kinga esetében érdemes megemlíteni az „írócsaládot”, amely körülveszi: a férj, Fehér Béla kéttucatnyi kötettel van jelen a magyar irodalmi életben, egyik fiuk, Fehér Boldizsár Vak majom című regénye pedig 2019-ben Margó-díjas lett.

A családban mindenki ír, csak Csöpi, a kutya nem, ő viszont most belekerült az Életre szóló ajándék című regénybe.

(Borítókép: Lapat Lili / Index)