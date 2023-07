A törökországi földrengésben érintett hallgatókat lát vendégül az EFOTT

Tizenöt, a törökországi földrengésben érintett hallgatót lát vendégül idén a Kulturális és Innovációs Minisztérium, valamint az EFOTT Fesztivál. A fiatalok a rendezvény alatt a fesztivál kempingjében laknak majd, és számos izgalmas program vár rájuk Magyarországon. A szerdán kezdődő EFOTT egy csomó programmal várja a fesztiválozókat, és a rendezvényen idén rekordszámú felsőoktatási intézmény mutatkozik be.

Törökország újkori történelmének legerősebb földrengése volt a februári: borzasztó károkat hagyott maga után, rengetegen veszítették el szinte mindenüket. Az ország megsegítésére példás nemzetközi összefogás indult, és Magyarország is számos módon segít. A Kulturális és Innovációs Minisztérium például tizenöt, a földrengésben érintett egyetemi hallgató számára szervez magyarországi kirándulást a napokban – tájékoztattak közleményükben a szervezők. A törökországi fiatalok a fesztivál kempingjében szállnak meg, és az Auchan jóvoltából tágas sátrakat, hálózsákokat és polifoamot is kapnak – tudatta Budai Marcell, az EFOTT sajtófőnöke.

A középiskolások és egyetemisták körében nagy népszerűségnek örvendő, július 12. és 16. között zajló fesztivál színes programokkal várja a látogatókat a Velencei-tó partján. A szerdai nyitónap estéjén a Carson Coma, T. Danny, a BSW és a ValMar duó veszi birtokba az EFOTT nagyszínpadát. Csütörtökön fellépnek a ’90-es és 2000-es évek nagy nemzetközi sztárjai: a Blue, a La Bouche és a Culture Beat. Geszti Péter egy különleges Best of Geszti-produkcióval érkezik, valamint jön az egyedülálló EFOTT Legends produkció is, olyan legendás és mai magyar előadókkal, mint Nagy Feró, Csepregi Éva, Lábas Viki vagy Király Viktor.

Hallgatók és vendéglátók

Visszatér az EFOTT nagyszínpadára Korda György és Balázs Klári is, pénteken a Wellhello, Dzsúdló és a Halott Pénz, szombaton pedig többek között a Follow the Flow, ByeAlex és a Slepp, Azahriah, valamint Majka koncertje várja a szórakozni vágyókat.

A koncertek mellett kiemelt szerepet kapnak a tartalmas nappali programok: az egyetemi mindennapokat bemutató UNIversumban idén rekordszámú, közel 20 felsőoktatási intézmény és programlehetőség várja az érdeklődőket.

A szervezők közleményében Budai Marcell kiemelte:

Az egyedülálló nappali programkínálattal elsősorban a hallgatói életérzést szeretnénk átadni. A felsőoktatási intézmények, a kiemelt oktatási és innovációs projektek, a civil szervezetek és a vállalati szektor szereplői közösen alkotják az EFOTT egyetemi campusát. Olyan értékek kapnak főszerepet a programokban, mint a fenntarthatóság, a digitalizáció, a sport és a mentális egészség, a karrierépítés vagy az egészséges életmód.

Az egyetemisták legnagyobb fesztiváljának házigazdája idén a Pannon Egyetem lesz – az intézmény székhelye, Veszprém, idén Európa Kulturális Fővárosa.

(Borítókép: EFOTT 2022. július 13-án. Fotó: Vasvári Tamás / MTI)