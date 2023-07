Holtan találták az otthonában a leghíresebb francia duett énekesnőjét

Hetvenhat évesen meghalt Jane Birkin énekes és színésznő, adta hírül a francia sajtóra hivatkozva a BBC. Az angol–francia sztár Serge Gainsbourg zenészhez fűződő szakmai és személyes kapcsolatáról volt ismert, emellett stílusikonnak is tartották az 1960-as és 1970-es években. A francia média arról számolt be, hogy holtan találták párizsi otthonában.

Jane Birkin Londonban született, de franciául énekelve szerzett hírnevet, és az 1970-es években át is költözött Franciaországba. Személyes és művészi kapcsolata az 1991-ben elhunyt Serge Gainsbourggal világszerte híressé tette: a Je t’aime... moi non plus című slágerüket az egész világ ismerte, írja a BBC. (Mielőtt Franciaországba költözött, és találkozott Gainsbourggal, John Barry brit zeneszerző felesége volt.)

A duettet 1968-ban vették fel, hónapokkal az után, hogy a Slogan (Szlogen) című film forgatásán találkoztak. A pár 12 évig volt együtt, de a szakítás után is barátok maradtak, Gainsbourg pedig továbbra is írt dalokat Birkinnek. Született egy lányuk, Charlotte Gainsbourg, aki sikeres színésznő és énekesnő.

Kapcsolatukat gyakran „viharosnak” nevezték, és Birkin állítólag azt írta 2020-as naplójában, hogy erőszak volt kettőjük között. 2020-ban a Timesnak adott interjújában azonban megvédte a férfit többek között az egyik énekes vádjával szemben, hogy „zaklató” lett volna.

Nagykövet és miniszter is tiszteleg előtte

A pár 1981-ben szakított, és Birkin folytatta színészi és énekesi karrierjét. Olyan albumokat adott ki, mint az 1983-as Baby Alone in Babylone és az Amour des Feintes 1990-ben. Birkin színészi alkotásai között olyan filmek szerepeltek, mint az 1966-os Antonioni-klasszikus, a Nagyítás, a Halál a Níluson (1978) és a Nyaraló gyilkosok (1982). Modell is volt, és széles körben divatdiktátorként tekintettek rá, ő ihlette a Hermes által gyártott Birkin kézitáskát.

2021 szeptemberében olyan hírek érkeztek róla, hogy agyvérzést kapott, ami miatt le kellett mondania egy amerikai filmfesztiválon tervezett megjelenését.

Menna Rawlings brit francia nagykövet a Twitteren tisztelgett előtte, és „a brit művészek közül a legfranciábbnak” nevezte. Roselyne Bachelot francia kulturális miniszter a BFM francia tévének azt mondta: „Olyan szomorú ez a távozás. Gyönyörű ember volt.”

(Borítókép: Jane Birkin és Serge Gainsbourg 1977-ben. Fotó: Impress Own / United Archives / Getty Images)