Július 19-én startol a Campus Fesztivál, ahova Robin Schulz, Parov Stelar és ZAZ mellett olyan hírességeket is várnak, mint a német DJ ATB, a dance-díva Minelli és az észt rapper Tommy Cash.

Az már köztudott, hogy egy népszerű előadótól a technikai igények mellett jönnek az extra kérések is. Van, aki kompletten egy kisszínpadnyi méretű hangcuccot, mások kékesen világító lámpákat, vagy trópusi növényeket szeretnének az öltözőjükbe, de olyan is van, aki masszázsszobát és oxigénsátrat kér. Meglepő kívánságokkal rendszeresen találkoznak a Campus szervezői, épp ezért felkészült csapat várja a szerződésbe foglalt igényeket. Az elmúlt években ráadásul már nem csak a külföldi sztárok igényeire kell felkészülni, különleges kívánsága akár a hazai fellépőknek is lehet.

Az idei Campus Fesztiválon szerencsére a szokásos dolgok, mint alkohol, minőségi étkezés, vagy öltözői igények mellett nagyon meglepő tétel nem szerepel a listákon. Senki nincs elrugaszkodva a kéréseit illetően, de azért most is van említésre méltó eset, például Robin Schulz egyáltalán nem kér alkoholt, a teljes stábbal száraz nyarat tartanak

– tájékoztatott Miklósvölgyi Péter ügyvezető.

A német sztár dj egyébként a fellépése napján érkezik meg Debrecenbe, és azt kérte, hogy a hotelszobájába L-es méretű DVSC és Magyar labdarúgó válogatott mezt is készítsenek be.

Csokoládé és gyümölcs

A 'Rampampam' című slágerével berobbant dance-előadó Minelli sem kergeti őrületbe a fesztiválszervezőket, nála egyedül talán a fekete és fehér csokoládé kínálat okozhat fejtörést, mert nem adott meg konkrét márkát, így elég széles választékkal várják majd Debrecenben. Minelli egyébként gyümölcsből kért a legtöbbet.

Parov Stelar 24 fővel érkezik a Campus Fesztiválra. Stábjával nagyon környezettudatosak, éppen ezért semmilyen műanyag nem lehet az öltözőjükben, amiből öt áll rendelkezésre. Valamennyi helyiségbe papírpoharakat kértek, sok növényt, és szelektív hulladékgyűjtőnek is lennie kell a backstageben. A mandulatej és a gyümölcsök mellett egy csomag kávébab is szerepel az igénylistában, amit utazásaik során a turnébuszukban majd megőrölnek.

A főszervezőtől azt is megtudtuk, hogy Tommy Cash szereti a sárga M&M's-et, a füstölőket és illatgyertyákat, valamint, hogy ő is kedveli a gyümölcsöket és a gyümölcsös joghurtokat. Az észt rapper továbbá odafigyel az adott országra is, ahol fellép, épp ezért egy 21x29,7 cm-es ikonikus magyar személyről készült képet is kért. Azt, hogy ki lesz ez a személy, nem sikerült megtudnunk, de azt igen, hogy egy igen közismert bulvárszereplő hölgy képmása a legesélyesebb.

A magyar fellépők hóbortjai is hasonlók

Ami a hazai sztárokat illeti, szinte kivétel nélkül elmondható, hogy fontos a minőségi borkínálat, a minőségi sörök, a sok kávé, a meleg étel és a nassolni valók, úgy mint ropi, mogyoró és pisztácia, na meg a chipsek. Több nagyszínpados fellépő igényei között szerepel a csokoládé és a vegetáriánus ételkínálat, egyesek gluténmentes, mások laktózmentes ételeket kértek az öltözőjükbe. A komfortfokozatok sem térnek el egymástól - csendes, pihenésre alkalmas, klímával és kanapékkal ellátott helyek, valamint jól behűtött italok biztosítására érkeztek kérések.

Ami pedig a színpad mögötti alkoholfogyasztást illeti, nincsenek túlzó elvárások, csak a jól bevált márkás röviditalok neveivel találkozhatunk a kulisszatitkokat is rejtő listákban. Ebből talán egyet azért még megemlíthetünk a jazz és a soul stíluskeverékében utazó francia díva, ZAZ hat üveg minőségi sört kért, de csak a koncert kezdésekor lehet bekészíteni zenekara öltözőjébe, nagybetűkkel kiemelték, hogy hamarsabb szigorúan tilos.

(Borítókép: Czeglédi Zsolt / MTI)