Országjárásra indul a Tájoló mozi

A Tájoló mozi 2023 nyarán alkalmi vetítéseken tizenkilenc vármegye egy-egy mozival nem rendelkező települése számára kínálja a közösségi filmnézés élményét. A szolgáltatás igénybevétele nemcsak falunapok, városi fesztiválok vagy iskolai rendezvények keretében lehetséges, hanem ezektől függetlenül is rendelkezésre áll. A kezdeményezés a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával valósul meg, és a most elinduló első országjáró kör után folytatását tervezik.

A projekthez az Uránia Nemzeti Filmszínház biztosítja a szükséges technikai felszerelést, beleértve a vetítőgépet, a vásznat és a hangrendszert, valamint a hozzáértő, szakképzett és tapasztalt technikai személyzetet is, amely a professzionális működés érdekében gondoskodnak az egyes helyszíneken a vetítés technikai előkészítéséről, az eszközök beállításáról, illetve a műsor lebonyolításáról.

A Filmszínház nagy választékban kínál filmeket és a kapcsolódó jogdíjak kifizetését is vállalja,

amelyek közül a település választhatja ki az adott eseményhez leginkább illeszkedőket. Filmkínálatukban megtalálhatóak aktuális és klasszikus alkotások, családi filmek, vígjátékok és kalandfilmek egyaránt.

Akár ingyen is nézheted

Mivel vármegyénként egy, preferáltan 50 000 főnél kisebb lakosságszámú falu vagy város került be a Tájoló mozi projektbe, így

első körben összesen tizenkilenc település válik érintetté a szolgáltatás igénybevételében.

A Nemzeti Művelődési Intézet által koordinált program kritériumrendszerének fontos kitétele, hogy a településen nem lehet mozi. Az előadásokat erre alkalmas teremben rendezik vagy igény esetén este 21 óra után akár a szabadban, kertmoziként is megtartják, a szervezők reménye szerint vetítésenként legalább ötven néző előtt.

Egy napon nemcsak egy, hanem két vagy akár három film is levetíthető egy helyszínen, ahol az adott művelődési ház vagy egyéb közösségi színtér saját bevételeként belépődíjat is szedhet, de akár tarthatja térítésmentesen is az előadást.

A Tájoló mozi összesen huszonkét települést érint, első vetítése július 21-én a Fejér vármegyei Pákozdon valósul meg,

míg az utolsó október 13-án, a Csongrád-Csanád vármegyei Üllésen várja a filmkedvelő érdeklődő közönséget. Az idei első országjáró kör tapasztalatait figyelembe véve a szervezők a kezdeményezés folytatását tervezik.

A program iránt érdeklődők az Uránia Nemzeti Filmszínház honlapján és a Tájoló mozi Facebook-oldalán érhetnek el további információkat