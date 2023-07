Meghalt Tony Bennett

Tony Bennett világszerte több millió lemezt adott el, és olyan énekesekkel lépett közösen színpadra, mint Aretha Franklin, Frank Sinatra, Amy Winehouse vagy Lady Gaga. Pályafutása alatt két Emmy-díjat és 19 Grammy-díjat nyert, köztük egy életműdíjat is.

Az olasz–amerikai családból származó Bennett New Yorkban született Anthony Dominick Benedetto néven 1926-ban. Szegény körülmények között nevelkedett, kamaszkorában énekes pincérként dolgozott. 1944-ben behívták az amerikai hadseregbe, hogy a második világháború utolsó évében Franciaországban és Németországban harcoljon. 2013-ban a The Guardiannek a háborúról azt mondta, „ez legalizált gyilkosság”.

1949-ben hazatért, és beindította énekesi karrierjét. Az áttörést 1951-ben hozta meg a Because of You című dala. Az első albumát 1952-ben, a húszas évei közepén adta ki, az első Grammy-díját pedig az 1962-es I Left My Heart In San Francisco című daláért kapta.

2016-ban diagnosztizáltak nála Alzheimer-kórt, öt évvel később jelent meg újra a nyilvánosság előtt. Pozitív életszemlélete egyértelmű volt, a közösségi oldalán korábban azt írta: „Az élet egy ajándék – még Alzheimerrel is”.