Jövő héten kezdődik a ZamJam fesztivál

Kevesebb, mint egy hét múlva, július 27-én elindul a ZamJam Fesztivál. Erről az esemény házigazdája, Till Attila saját közösségi oldalán számolt be egy videóval, amelyben megmutatja a legfontosabb helyszíneket is. Tilláról köztudott, hogy a Best of Balaton program kurátoraként nemcsak rajong a Balatonért, de kifejezetten a déli part megszállottja, azon belül pedig Zamárdit tekinti egyik otthonának.

A ZamJam a fesztivál oldalán naponta játékot is indít, a sikeres kincskeresők VIP- bérleteket nyerhetnek. A nyeremény belépőket Csákovics Gyula polgármester rejtette el Zamárdi különböző pontjain.

A fellépők

A ZamJam fő fellépőiről már talán mindenki tud. „A dal a miénk” – ez az LGT-idézet ragadta meg leginkább a szervezőket akkor, amikor összeállították az idei line-upot, amelyben csupa olyan élő legenda szerepel, akiknek dalai a „mieink”, hiszen generációk nőttek fel rajtuk. Ilyen az első napon Bródy János és a Csík zenekar Presser Gáborral és Karácsony Jánossal, vagy éppen a Budapest Bar. Másnap egy színpadon Szikora Róbert és Fenyő Miklós, szombaton pedig Demjén és az Earth Wind and Fire Experience.

A ZamJam még ennél is többről szól – mondják a szervezők, akik egy igazán újszerű fesztiválozási modellt dolgoztak ki pár hónapja, amikor a SopronFestet indították el és most újra ezen vannak, Zamárdi esetében. Erre a három napra nemcsak a vízparti MOL színpadot lakják be koncertekkel, de ArtPart címmel kortárs művészek balatoni tematikájú képeit mutatják be a Zamárdi vasútállomáson és a Balaton Partján, naponta jazz-koncertek várják a közönséget a Budapest Jazz Club szervezésében a vízparti Panoráma Színpadon, a Kilátónál ingyenes koncertet ad a Kiss Tibor vezette Aranyakkord és a Halott Pénz énekese, Járai Márk, aki Cseh Tamás esttel érkezik erre a csodás helyre.

Ugyancsak a Halott Pénzből ismert DJ Venom három napon át saját lemezkertet nyit a Rozmaring Kertvendéglőben, a Kertmoziban a Pogány Madonna vetítése előtt Kadarkai Endre Frenreisz Károllyal beszélget.

A Líra Irodalmi Terasz naponta a ZAM! Terasz programja, Nyáry Krisztiánnal, Zajacz D. Zoltánnal, Vámos Nórával és Rakonczay Gáborral. Gitár a parton címmel három helyszínen, napközben hallhatunk élő zenét, Földessy Margit pedig a SZINDRA társulattal szombaton lesz a ZamJam vendége. A ZamJam igazi családi program, amelyen a Budavári Palotanegyed gyerekprogramokkal szerepel. Szombaton pedig kispályás focibajnokságot rendeznek, amelyen a Parlament válogatottja és a Művészválogatott is elindul.

Beszélgetős programok

Beszélgetős programokkal érkezik a Highlight of Hungary csapata és találkozhatunk a kultikus Besúgó sorozat alkotóival, sztárjaival is. Koncertet ad A király című sorozatban Jimmy hangját „alakító” Peter Srámek, illetve a Roma Soul csapata, akik – Oláh Gergő vezetésével – a legismertebb dalokat adják elő, roma zenei elemekkel.

Az esti koncertek után a MOL Színpadon a Get Funky csapata, Suri Imre, Jazkkovács, illetve a Wannabe várja a közönséget. Nagy szerep jut a ZamJam-en a gasztronómiának is. A Staropramen Gasztrosétány a Balaton partján épül fel. A Kistücsök, a Bistro Sparhelt, a Hableány, a Creative Kithen, a Levander Terasz és a Mák & MOL Pop Up balatoni ízekkel várja azokat is, akik az esti koncertekre vettek jegyet, de azokat is, akik csak falatozni és finom borokat kóstolni érkeznek ide.

A ZamJam kiemelten fontosnak tartja, hogy felhívja a figyelmet a város rejtett és ismert kincseire. Ebben a munkában részt vesznek azok az éttermek, amelyek vendégszeretőként, kedvességekkel várják az érkezőket.

Ez a cikk a VOLT Produkció Kft. együttműködésével jött létre.