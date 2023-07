Roger Waters a pénzről énekel, de ezúttal egyedül

Roger Waters újra felvette a Pink Floyd korszakalkotó lemezét, a The Dark Side of the Moont. Még 2023 elején jelentette be, hogy készített egy saját változatot az albumból, amit, szemben az 1973-as kiadvánnyal, ezúttal teljesen egyedül csinált meg. Most végre hallhatjuk ennek a munkának némi eredményét, ugyanis a legendás zenész közzétette a Money című dal új verzióját.

Az elmúlt hónapokban többször előkerült Roger Waters neve, de nem épp a legjobb kontextusokban. A Pink Floyd legendás tagját, akit a XX. század egyik legnagyobb dalszerzőzsenijének is tartanak, többször támadták színpadi viselkedése, antiszemita megnyilvánulásai és a globális politikáról alkotott elképzelései miatt.

Volt olyan alkalom, hogy ezek miatt nem léphetett fel bizonyos helyeken Waters, valamint volt zenésztársaival is romlott az amúgy is viharos kapcsolata az elmúlt időben. Ennek ellenére nem lehetetlenítették el Waters elképzelését, miszerint szeretné újraértelmezni a Pink Floyd egyik leghíresebb, korszakalkotó albumát, a The Dark Side of the Moont, és készíteni belőle egy saját Roger Waters-verziót.

Értelem az őrületben

Ahogy a Loudwire megírta, amely más oldalakon közzétett interjúkból szemezgetett, Nick Mason, miután meghallgatta a teljes albumot, amit Waters személyesen küldött el neki, abszolút briliánsnak találta az új verziót, és hozzátette, az új változat nem fog a klasszikus rovására menni szerinte. Roger Waters szerette volna a lemezen szereplő gondolatokat másfelől is megközelíteni, hozzáadni eddigi életútjának tapasztalatait.

Az eredeti Dark Side of the Moon mindig is úgy hatott, mint egy öreg teremtmény panasza az emberi létről. De Dave, Rick, Nick és én is mind nagyon fiatalok voltunk, amikor megcsináltuk, a körülöttünk lévő világban pedig szemlátomást nem ragadt meg az üzenet. Épp ezért kezdtem azon töprengeni, hogy egy nyolcvanéves bölcsessége mit tudna hozzátenni egy újraértelmezett verzióhoz

– fogalmazott a zenész. Hozzátette:

Amikor először említettem Gusnak és Seannak, hogy újra szeretném venni a The Dark Side of the Moont, mind arra jutottunk, hogy megőrültem. De ahogy telt az idő, és egyre többet gondolkodtunk rajta, rájöttünk, hogy »nem ez az egésznek a lényege?« Roppant büszke vagyok arra, amit sikerült összehoznunk, valamit, ami emelt fővel haladhat az eredeti mellett, kéz a kézben egy fél évszázadon át.

Az átdolgozott album 2023. október 6-tól lesz elérhető teljes egészében.