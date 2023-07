Nagyágyúk teszik tiszteletüket a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon

Július 24-én nyilvánosságra hozták a szeptemberben megrendezésre kerülő Torontói Nemzetközi Filmfesztivál (TIFF) programját. A filmmustrán Paul Dano, Kate Winslet és Emily Blunt új filmjeit, valamint Chris Pine rendezői bemutatkozását is láthatja majd a közönség

A 48. TIFF nyitófilmje Taika Waititi futballvígjátéka, a Next Goal Wins lesz, a sort pedig Craig Gillespie Dumb Money című filmje folytatja Paul Danóval és Pete Davidsonnal, a Lee Miller háborús fotósról készült Lee című film Kate Winslet főszereplésével, valamint Tony Goldwyn Ezra című drámája Robert De Niróval és Rose Byrne-nel.

Itt vetítik majd először Al Pacino és James Marsden főszereplésével a Knox Goes Away című Michael Keaton-thrillert, Kristen Scott Thomas North Star című drámáját, amelyben Scarlett Johansson és Sienna Miller látható, továbbá David Yates Pain Hustlers című Netflix-krimijét Emily Blunttal és Chris Evansszel a főszerepekben.

A The Burial című megtörtént események alapján készült alkotásban Jamie Foxx és Tommy Lee Jones lesznek a főszereplők.

A fesztiválon debütál első rendezésével Anna Kendrick (Woman of the Hour) és Chris Pine (Poolman) is.

A Torontói Nemzetközi Filmfesztivál szeptember 7-én kezdődik, de a szervezők, akárcsak a kanadait megelőző Velencei Filmfesztivál szervezői, izgatottan várják a híreket Hollywoodból, ugyanis a forgatókönyvíró céh (WGA) és a színészcéh (SAG-AFTRA) tagjainak sztrájkja kétségessé teszi, hogy a sztárok megjelennek-e a fesztiválokon.

A sztrájk miatt már bejelentették, hogy a Velencei Nemzetközi Filmfesztivált nem Luca Guadagnino Challengers című filmje nyitja meg Zendayával, mivel a filmet gyártó stúdió áprilisra halasztotta a film forgalmazását – írta az MTI.