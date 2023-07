Rekordszámú hallgató választotta a Budapesti Metropolitan Egyetemet

A hazai felsőoktatási palettán is kiugró sikernek számító felvételi létszám a Budapesti Metropolitan Egyetemen évek óta zajló, jelentős változásoknak is köszönhető. Az egyéni készségek fejlesztése, a naprakész tudásátadás, a piaci igényekhez való gyors alkalmazkodás és a nemzetközi környezet minden bizonnyal szerepet játszik abban, hogy a hallgatók ilyen kiemelkedő arányban választották a METU-t – olvasható az egyetem közleményében.

Ahogy azt korábban megírtuk, szerda este 20 órakor hirdették ki az idei felsőoktatási felvételi ponthatárait, amit a felvi.hu hozott nyilvánosságra, a számok a hivatalos eredményváró rendezvények kivetítőin is megjelentek. Sokaknak, akik ehhez megadták az elérhetőségüket, a telefonjukra meg is érkezett az értesítés arról, hogy sikerült-e bejutni a megjelölt szakokra. A legtöbben itthon közgazdász- és bölcsészképzésre jelentkeztek.

A Budapesti Metropolitan Egyetemen 53,3 százalékkal nőtt a felvett hallgatók aránya a múlt évhez képest, ezen belül

az Üzleti, Kommunikációs és Turisztikai Karon 78,9 százalék, a Művészeti és Kreatívipari Karon pedig 11,6 százalékkal lesz több elsőéves, mint tavaly.

Az üzleti kommunikációs és turisztikai karon a gazdaságtudományi képzéseken mutatkozik a legnagyobb hallgatói létszámnövekedés: a felvettek száma 87,9 százalékkal magasabb, mint tavaly.

Tóth Ágnes, a Budapesti Metropolitan Egyetem elnök-vezérigazgatója szerint „az idei felvételi számok is igazolják, hogy az utóbbi években az egyetemünkön meghozott döntéseknek meglett az eredménye. Nemcsak láthatóvá vált a Budapesti Metropolitan Egyetem a hazai és – teszem hozzá – a régiós felsőoktatási piacon, hanem kedvelt is lett, ezt bizonyítják a folyamatosan végzett hallgatói felméréseink is.

Az is látszik, hogy egyre többen jelentkeznek hozzánk és minket jelölnek meg első helyen a felvételi lapjukon. Köszönhető mindez az egyetem munkaerőpiaci fókuszának, az egyéni készségfejlesztésnek, az egyre inkább gyakorlatorientált képzésnek. Számoltunk azzal, hogy az egyetem törekvései eljutnak azokhoz, akiknek szánjuk. Felkészülten és izgatottan várjuk a Budapesti Metropolitan Egyetem új polgárait

– fogalmazott a Budapesti Metropolitan Egyetem elnök-vezérigazgatója.

Azt írják, hogy az üzleti karra jelentkezők között legnépszerűbbek az üzleti és emberi erőforrás gazdálkodással kapcsolatos szakok, de a kommunikáció, média szakokra is közel 300 hallgató került be, és továbbra is komoly szerepet töltenek be az MBA-programok is. Az államilag finanszírozott mesterképzésekre felvettek aránya 24,7 százalékkal nőtt a karon, a levelező képzés esetében ez a szám 21,6 százalék.

A művészeti karra a jelentkezők alkalmasságát vizsgáló portfólió és a gyakorlati felvételi vizsga alapján lehetett bekerülni. A művészeti nappali mesterképzésekre felvételt nyertek aránya 41,2 százalékkal nőtt, az államilag finanszírozott helyekre felvettek aránya 37 százalékkal, a levelező képzésre felvett hallgatók száma pedig 25 százalékkal emelkedett a tavalyihoz képest.

Sajátos oktatási módszerrel

Felidézik, hogy a kar két új szakkal bővül: a mozgókép BA – filmírás szakirány és forgatókönyvíró MA képzésekkel. Az egyetem szerint a növekedés egyik oka a megváltozott felvételi rendszer, amely lehetővé tette, hogy többen bejussanak a felsőoktatásba. „Ez összecseng hazánk legnagyobb magánegyetemének filozófiájával, miszerint szélesre tárja kapuit, hogy aztán minden hallgatójának egyéni fejlődésére koncentrálva a legtöbbet hozza ki belőlük. Ennek érdekében az egyetem sajátos oktatási módszerrel működik. Az innovatív myBRAND tanulási és tanítási módszerrel a hallgatók felépíthetik a tudáson alapuló személyes márkájukat és saját szakmai portfóliójukat, amivel sikeresen léphetnek majd ki a munka világába” – írják.

A Budapesti Metropolitan Egyetem másik vonzereje a nemzetközi oktatási környezet. Jelenleg is 1000 külföldi hallgató tanul itt, és igény szerint minden szak angolul is indul. A hazai hallgatók számára pedig továbbra is működik az Erasmus program, és mintegy 200 külföldi felsőoktatási intézménnyel áll a METU partneri kapcsolatban, így hallgatói a világ szinte minden régiójába eljuthatnak, hogy vendéghallgatóként szakmai tapasztalatot szerezhessenek.

(Borítókép: Branstetter Sándor / MTI)