Szerda este 20 órakor hirdették ki az idei felsőoktatási felvételi ponthatárait, amit a felvi.hu hozott nyilvánosságra, a számok a hivatalos eredményváró rendezvények kivetítőin is megjelentek. Sokaknak, akik ehhez megadták az elérhetőségüket, a telefonjukra meg is érkezett az értesítés arról, hogy sikerült-e bejutni a megjelölt szakokra. A legtöbben itthon közgazdász- és bölcsészképzésre jelentkeztek.

A várva várt felsőoktatási ponthatárokat július 26-án este 20 órakor hozta nyilvánosságra a felvi.hu, több száz középiskolai diák a hivatalos Pont Ott Parti eredményváró rendezvényen értesült arról, hogy továbbtanulhat-e a vágyott főiskola vagy egyetem megjelölt szakán.

Bár idén eltörölték a központi 280-as minimumponthatárt, a legnépszerűbb intézményekbe 2023-ban sem lehetett 400 pont alatt bekerülni, a Corvinuson és az Óbudai Egyetemen ennél alacsonyabb eredményekkel hiábavaló volt a jelentkezés. Ebben az évben ráadásul 30 százalékkal többen akarnak továbbtanulni, a ponthatárokat pedig a férőhelyek számából kiindulva aszerint határozták meg, hogy hányan és milyen eredményekkel jelentkeznek az adott képzésre.

14 Galéria: Kihirdették a felsőoktatási ponthatárokat Fotó: Papajcsik Péter / Index

Íme a várva várt ponthatárok 2023-ban

A felvi.hu oldalán a most nyilvánosságra hozott ponthatárokat intézményre és szakokra bontva is meg lehet nézni. A magyar nyelvű államilag támogatott alapképzések nappali tagozatán a legnépszerűbb szakok pontszámai a következők szerint alakultak a közkedvelt egyetemeken:

Gazdálkodás és menedzsment

Budapesti Gazdasági Egyetem: 407

Budapesti Corvinus Egyetem: 456

Eötvös Loránd Tudományegyetem: 421

Kereskedelem és marketing

Eötvös Loránd Tudományegyetem: 419

Budapesti Gazdasági Egyetem: 401

Debreceni Egyetem: 405

Pszichológia

Eötvös Loránd Tudományegyetem: 455

Pázmány Péter Katolikus Egyetem: 449

Pécsi Tudományegyetem: 449

Jogász

Eötvös Loránd Tudományegyetem: 477

Pázmány Péter Katolikus Egyetem: 467

Szegedi Tudományegyetem: 438

Mérnökinformatikus

Budapesti Műszaki Egyetem: 399

Debreceni Egyetem: 349

Neumann János Egyetem: 269

Ápolás és betegellátás

Semmelweis Egyetem: ápolói képzés 280; gyógytornász 429

Szegedi Tudományegyetem: ápolói képzés 200; gyógytornász 387

Pécsi Tudományegyetem: ápolói képzés 283; gyógytornász 378

Állatorvostudományi Egyetem (állatorvos) : 430

: 430 Semmelweis Egyetem (általános orvos): 444

Nemzetközi gazdálkodás

Budapesti Corvinus Egyetem: 480

Budapesti Gazdasági Egyetem: 403

Eötvös Loránd Tudományegyetem: 423

Pénzügy és számvitel

Budapesti Műszaki Egyetem: 418

Budapesti Gazdasági Egyetem: 401

Miskolci Egyetem: 324

Kommunikáció és médiatudomány

Eötvös Loránd Tudományegyetem: 432

Budapesti Corvinus Egyetem: 452

Debreceni Egyetem: 428

Programtervező informatikus

Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar (Budapest): 420

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem: 322

Nyíregyházi Egyetem: 277

Akiknek most egy általuk megjelölt szakra sem sikerült felvételt nyerniük, még van lehetőségük a hamarosan induló pótfelvételin vagy az őszi érettségin és a keresztféléves felvételin részt venni, tehát nem kell egy évet várniuk egy újabb esélyre. Tavaly csaknem hatezren jutottak be felsőoktatási intézménybe a pótfelvételi keretében, közülük valamivel több mint kétezren államilag finanszírozott képzés keretében folytathatták tanulmányaikat.

A ponthatárok kihirdetése után pedig az albérletekért is megindul a roham az egyetemi városokban. Arról, hogy milyen költségekkel számolhatnak azok a hallgatók, akik valamilyen okból nem jutnak kollégiumi férőhelyhez, korábban itt írtunk.

Vidéki egyetemek a dobogón

Míg tavaly 99 192-en, idén már 126 449-en nyújtották be felvételi jelentkezésüket, közülük több százan a Budapest Parkban várakoztak a ponthatárok kihirdetésére, de Egerben, Miskolcon, Debrecenben, Pécsett, Szegeden, Győrben, Kecskeméten, Salgótarjánban is rendeztek Pont Ott Partit. Hankó Balázs innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkár közlése szerint a vidéki egyetemeken is emelkedett a felvételizők aránya, a diákok 43 százaléka már nem budapesti felsőoktatási intézménybe akar bekerülni.

A legtöbben az elmúlt évekhez hasonlóan idén is az ELTE-re jelentkeztek, ez 17 829 pályázót jelent, a második legnépszerűbb a Debreceni Egyetem volt 11 351 felvételizővel, a sorban a harmadik 9015 fővel a Szegedi Tudományegyetem.

A legtöbben, 36 313-en gazdaságtudományi területen akartak továbbtanulni, a második legnépszerűbbnek 26 879 jelentkezővel a bölcsészképzések bizonyultak, tanárként vagy tanítóként a múlt évhez képest 1600-zal többen,hatezren akartak diplomát szerezni. A sorban a harmadik a műszaki terület 19 179 jelentkezővel.

2022-ben ide volt a legnehezebb bejutni

A legmagasabb ponthatár tavaly a jogászképzésen volt: az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, 479. A második legmagasabb ponthatár a Corvinus nemzetközi gazdálkodás szakán volt, ahova 478-as pontszámmal lehetett felvételt nyerni. Szintén jogászképzés került a dobogó harmadik fokára: a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen az adott szakra 466-os pontszámmal lehetett bejutni.

Egyetlen helyre lehet csak felvételt nyerni, mégpedig a megjelöltek közül az első olyanra, amelynél a jelentkező elérte a megállapított ponthatárt.

Ezt a következők alapján határozzák meg:

az adott képzésre jelentkezők összpontszáma,

a jelentkezők által megjelölt jelentkezési sorrend és

az adott szakra vonatkozó felvehető szakos kapacitásszám.

Ez utóbbi az önköltséges és az ösztöndíjas felvehető hallgatók összlétszámát jelenti.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)