Tizenhárom év után visszatér a Broadwayre az Amerikai Horror Story sztárja

Sarah Paulson 13 év után tér vissza a Broadwayre, az Appropriate című előadásban. A 48 éves színésznőről szóló hírt több forrás is közölte csütörtökön – írja a Daily Mail. A The Hollywood Reporter szerint a darabot Lila Neugebauer rendezi majd.

A színésznő legutóbb 2010-ben szerepelt a Broadwayn, amikor Donald Margulies Collected Stories című produkciójában volt látható Jessica Lange mellett, akivel az Amerikai Horror Storyban is együtt játszottak.

Az Appropriate-nek a tervek szerint december 18-án lesz a hivatalos bemutatója. A darab középpontjában egy testvérpár áll, akik apjuk halála után visszatérnek a család arkansasi birtokára. A közelgő produkció további szereplőit még nem jelentették be nyilvánosan.

Paulson korábban már több Broadway-produkcióban is szerepelt, 2005-ben ő alakította Laura Wingfieldet Tennessee Williams Üvegfigurák című darabjában.

Bár visszatér a színpadra, Paulson jelenleg is készül a hamarosan megjelenő Dust című filmjére. A pszichológiai horrorfilm középpontjában egy oklahomai anya áll, aki elhiszi, hogy baljós erők leselkednek rá. A Dust premierdátumát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.