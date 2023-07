Jamie Lee Curtis szerint már halott lenne, ha most lenne ópiátfüggő

Jamie Lee Curtis úgy véli, hogy már rég halott lenne, ha drogfüggőségének idején is olyan könnyedén hozzáférhető lett volna az egyre több áldozatot szedő fentanil.

Az Oscar-díjas színésznő még 2018-ban beszélt arról, hogy 1989–1999 között tíz éven át ópiátfüggő volt, egy friss interjúban pedig azt mondta, hogy szerencsésnek érzi magát, amiért nem került börtönbe a drogokkal folytatott küzdelme idején.

Ópiátfüggő voltam, és imádtam ópiátokat szedni. Ha a fentanilhoz akkoriban is olyan könnyen hozzá lehetett volna jutni, mint manapság, akkor már halott lennék. Egy csipetnyi fentanil elegendő ahhoz, hogy túladagold magad. Két milligramm elég a halálhoz, ez öt szem sónak felel meg

– idézi Jamie Lee Curtist a DailyMail.

Mi az a fentanil?

A fentanilt az ötvenes években fejlesztették ki Belgiumban, a cél a rákos betegek fájdalomcsillapítása volt, de elég gyorsan népszerűvé vált a drogosok körében is.

A fentanilhoz hasonló szintetikus opiátokhoz köthető túladagolásos halálesetek száma a 2015-ös közel tízezerről 2016-ban közel húszezerre nőtt. Ezzel pedig már a heroint is megelőzi a rangsorban.

2021-ben már hetvenötezer amerikai polgár halálát okozta. A szerhasználók közül sokan nem is tudják, hogy fentanilt is használtak, mivel más drogokhoz is hozzáadják a szert.

2020 szeptemberében Coolio halálát is fentanil-túladagolás okozta. A vizsgálat még nem zárult le, de nagy valószínűséggel Robert De Niro unokájának halálával is összefüggésbe hozható a fentanil.