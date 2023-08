Joaquin Phoenix mindenkit meglepett a Napóleon forgatásán

Novemberben mutatják be Ridley Scott nagyszabású történelmi filmjét, a Napóleont, amelynek főszerepét Joaquin Phoenixre osztotta a rendező. De két héttel a forgatás előtt valami rendkívüli történt.

Joaquin Phoenix két héttel a Napóleon című film forgatása előtt felkereste a rendezőt, és azt mondta neki, nem tudja mit csináljon, teljesen tanácstalan. Ezután tíz napra összeültek, és átbeszélték a forgatást – írja a Variety.

A rendező és a színész húsz éve találkozott először a Gladiátor forgatásán, azóta dédelgették egy közös film tervét, amelyre most megérett az idő. Napóleon feleségét egyébként Vanessa Kirby játssza, akit A koronából és Mundruczó Kornél Pieces of a Woman című filmjéből ismerhetünk, ezért nyert díjat is Velencében. Phoenix és Kirby az Empire magazinnak együtt nyilatkozott arról, hogy megállapodtak, sokkolják egymást a forgatáson, hogy ne legyen unalmas és tipikus életrajzi film a Napóleon. Úgyhogy megengedték egymásnak, hogy bármi váratlant megtegyenek a másikkal, legyen az csók, verekedés, ráncigálás. Így történt, hogy Phoenix egyszer hirtelen felpofozta Kirbyt a válási jelenet alatt.

Mikor Phoenix elbizonytalanodott, és felkereste Scottot, a rendező azt mondta neki, „gyere be, ülj le!”

Tíz napig ültünk egész nap, és jelenetről jelenetre átbeszéltük a filmet. Bizonyos értelemben próbáltunk.

Phoenix az újabb közös forgatásról úgy nyilatkozott:

Hihetetlen élményben volt részem, amikor Ridley-vel dolgozhattam a Gladiátoron, de olyan fiatal voltam. Ez volt az első nagy produkcióm, és nagyon vágytam erre az élményre, vagy valami hasonlóra. Már több ötlettel megkeresett, de ennyire megterhelővel nem, ezért is tetszett most ez.

Scott korábban elárulta az Empire-nek, hogy Phoenix miatt David Scarpa (aki Scott 2017-es A világ összes pénze című filmjének a scriptjét is jegyezte) átírta a forgatókönyvet, Phoenixről pedig még azt is elmondta, hogy nagyon nem átlagos.